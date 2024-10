WRC Rallye d’Espagne 2014 en direct live TV et retransmission course en streaming vidéo > Avec le nouveau week-end de WRC qui se profile, les fans sont aux anges et en cliquant ICI, vous pouvez voir le WRC Rallye d’Espagne 2014 en direct live à la TV et la retransmission de la course en streaming vidéo.

Ce jeudi 23 octobre 2014 marque l’ouverture des hostilités concernant le WRC Rallye d’Espagne 2014.

Et l’on vous recommande de voir le WRC Rallye d’Espagne 2014 en direct live à la TV sur Sport +, ou de regarder la retransmission de la course en streaming vidéo sur internet.

Si ce jeudi l’on a droit à des Shakedows de toute beauté, les regards se tournent déjà vers la première spéciale qui a lieu plus tard en soirée ; au programme de cette ES 1 à Salou, un savant mélange de terre et d’asphalte, d’une longueur totale de 3,2 kilomètres, histoire de mettre les pilotes dans l’ambiance.

La journée de demain sera, en revanche, plus chargée, avec pas moins de six spéciales du WRC Rallye d’Espagne 2014, pour une longueur, sur la journée, d’environ 130 kilomètres.

WRC Rallye d'Espagne 2014 en direct live TV et retransmission course en streaming vidéo

Après un excellent Rallye de France Alsace qui aura tenu en haleine jusqu’au bout, il ne fait maintenant nul doute que ce WRC Rallye d’Espagne 2014 connaisse le même sort, d’autant qu’il faut suivre, avec très grande attention, le duel des leaders du championnat.

En effet, après avoir perdu beaucoup de points au Rallye de France, Sébastien Ogier reste, certes, toujours premier, mais voit son avance se combler après les très bonnes performances du Finlandais Jari-Matti Latvala ; avec 217 points pour Ogier, contre 190 pour le poursuivant, le ton est donné.

Il faut donc réussir un WRC Rallye d’Espagne 2014 de grande envergure pour espérer conserver son titre de champion, d’autant qu’il ne restera plus qu’un seul Rallye après l’Espagne, celui de Grande-Bretagne, le 14 novembre prochain.

Vous pouvez regarder le WRC Rallye d’Espagne 2014 en direct live à la TV, dès 18 heures, ce jeudi 23 octobre 2014.

Si vous ne pouvez pas être présents pour le direct du WRC Rallye d’Espagne 2014, ne paniquez pas, puisqu’il vous suffit alors de CLIQUER ICI, pour vous offrir le WRC Rallye d’Espagne 2014 et la retransmission de la course en streaming vidéo sur internet.

