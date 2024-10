Retransmission match Algérie Malawi 2014 en direct TV et voir qualif Fennecs CAN 2015 en streaming > C’est bien ICI qu’il faut cliquer, pour regarder la retransmission du match Algérie Malawi 2014 en direct à la TV et voir la qualif des Fennecs à la CAN 2015 en streaming.

Le groupe B de la qualif à la CAN 2015 offre une belle certitude, notamment concernant l’Algérie.

Et l’on vous recommande de regarder la retransmission du match Algérie Malawi 2014 en direct à la TV sur Foot +, ou de voir la qualif des Fennecs à la CAN 2015 en streaming sur internet.

La prestation des Fennecs de l’Algérie est actuellement sans faille ; en progressant de la plus belle des manières possible, l’Algérie confirme son très bon état du moment et une prestation surprenante lors de la dernière Coupe du Monde de football.

D’ailleurs, lors de la Coupe du Monde au Brésil, l’Algérie était parvenu à se hisser en huitième de finale après avoir terminé deuxième de son groupe, juste derrière la Belgique, et aura livré une incroyable performance contre l’Allemagne, future championne en titre, en ne s’inclinant que deux buts à un, après prolongations.

LIENS SPONSORISES





Retransmission match Algérie Malawi 2014 en direct TV et voir qualif Fennecs CAN 2015 en streaming

Porté par une belle performance et par une euphorie séduisante, les Fennecs possèdent d’innombrables qualités qui leur permettraient certainement d’aller très loin lors de la prochaine CAN 2015, qui se déroulera au Maroc.

La qualif des Fennecs à la CAN 2015 étant quasiment faite ; neuf points en trois matchs, l’Algérie se doit simplement de confirmer une dernière fois contre le Malawi, une équipe battue deux à zéro lors du déplacement des Fennecs au Malawi, le 11 octobre dernier ; la rencontre à domicile devrait dont très bien se passer, sauf énorme surprise.

Pour le Malawi justement, l’on a déjà connu deux défaites et seule la victoire contre l’Ethiopie permet encore de rêver à une qualif à la CAN 2015.

Si l’Algérie reste très impressionnante, les Fennecs peuvent également compter sur l’excellent Yacine Brahimi, ou encore le très bon Djamel Mesbah pour décrocher une nouvelle victoire et une qualif à la CAN 2015 qui va avec.

La retransmission du match Algérie Malawi 2014 est à regarder en direct à la TV sur Foot +, dès 21 heures 15, ce mercredi 15 octobre 2014.

Sachez que vous pouvez également CLIQUER ICI pour voir la qualif des Fennecs à la CAN 2015 en streaming sur internet.

J’aime ça : J’aime chargement…