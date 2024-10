Voir qualifications CAN 2015 en streaming et regarder match Tunisie Sénégal 2014 en direct > Les qualifications à la CAN 2015 se poursuivent et l’importance de la victoire est claire pour la Tunisie et le Sénégal.

Le match Tunisie Sénégal est d’une importance capitale dans ce groupe G des qualifications à la CAN 2015.

Et l’on vous conseille fortement de voir les qualifications à la CAN 2015 en streaming sur Foot +, ou de regarder le match Tunisie Sénégal 2014 en direct sur internet.

Alors que la situation est bien compliquée à gérer pour la Tunisie et le Sénégal dans ce groupe G, en vue de la CAN 2015, seule une victoire permettrait d’assurer une qualification presque certaine.

Dans l’état actuel des choses, rien n’est encore joué pour la Tunisie ou le Sénégal, d’autant que le troisième, l’Egypte, ne compte, certes, que trois points, mais possède encore toutes ses chances, mathématiquement parlant tout du moins.

LIENS SPONSORISES





Voir qualifications CAN 2015 en streaming et regarder match Tunisie Sénégal 2014 en direct

Et ça, la Tunisie et le Sénégal le savent, et si l’on peut s’éviter une grosse pression lors des deux derniers matchs, le 14 et le 19 novembre prochain, l’on le fera.

En cas de match nul, la Tunisie et le Sénégal seraient encore plus à la proie de l’Egypte juste derrière et justement, le dernier match entre les deux formations avait vu un zéro partout se dessiner ; pour ne rien arranger la Tunisie doit encore soigner sa différence de but dans ce groupe de qualifications à la CAN 2015.

Néanmoins, il parait bien plus probable de voir la Tunisie et le Sénégal se qualifier directement, puisque, malgré les ambitions certaines de l’Egypte, l’on peine à se retrouver sur le terrain et seule la victoire deux à zéro contre le Botswana, dernier du groupe, aura permis d’engranger des points.

Sachez que vous pouvez voir les qualifications à la CAN 2015 en streaming sur Foot +, dès 21 heures 15, ce mercredi 15 octobre 2014.

Pour regarder le match Tunisie Sénégal 2014 en direct, un simple clic de souris ICI suffit.

J’aime ça : J’aime chargement…