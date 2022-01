Voici comment regarder le match de la Côte d’Ivoire Congo aujourd’hui. Le foot en direct streaming et en replay pour les buts, c’est possible > Vous êtes au bon endroit, pour regarder le match de la Côte d’Ivoire aujourd’hui sur internet.

Un peu plus tôt dans la journée, le Cameroun bataillait pour conserver sa première place du groupe D, désormais, c’est à la Côte d’Ivoire de prendre le dessus. Et l’on vous recommande de regarder le match Côte d’Ivoire Congo RD du 15 octobre en direct streaming sur Foot +, ou de voir le replay des buts sur internet. Tout juste deuxième avec six points dans la besace, la Côte d’Ivoire le sait, la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations n’est pas encore faite et seule une victoire réussirait à calmer les ardeurs du Congo RD. Car oui, si la Côte d’Ivoire est assez bien placée avant ce match, le Congo RD talonne la Côte d’Ivoire et une simple victoire pourrait bousculer la hiérarchie.

Regarder le match de la Côte d’Ivoire en direct streaming et voir replay buts

Le dernier match entre les deux formations avait d’ailleurs vu la victoire se dessiner pour la Côte d’Ivoire, malgré la difficulté de se sortir du piège du Congo RD ; il aura finalement fallu un très bon Max Gradel, auteur du but de la victoire à la 84e minute pour voir le sourire apparaitre sur les Éléphants de la Côte d’Ivoire. Bien qu’actuellement second du groupe D des qualifications à la CAN 2015, la Côte d’Ivoire pourrait réitérer sa victoire sur le Congo RD, d’autant que l’on joue à domicile cette fois-ci, et l’on pourrait parfaitement mettre la pression à distance sur le Cameroun. Pour le Congo RD, l’on croit encore à ses chances et l’envie de retrouver la glorieuse année de 1972 se fait sentir ; pour cela, pas de secrets, il faut jouer sans oublier d’être motivé et ne jamais abandonner, c’est le plus important ; le Congo RD peut s’offrir une belle page de son histoire. Vous pouvez regarder le match Côte d’Ivoire Congo RD du 15 octobre en direct streaming sur Foot +, dès 19 heures, ce mercredi 15 octobre 2014.

Si vous n’avez pas pu voir le match, vous pouvez voir le replay des buts et le streaming du résumé sur internet, simplement en cliquant ici.

Regarder match Côte d’Ivoire Congo RD 15 octobre en direct streaming et voir replay buts

Partager : Twitter

Facebook