Retransmission 5e étape Tour de Pekin 2014 en direct et regarder streaming arrivée en vidéo > En cliquant ICI, les mordus du cyclisme peuvent assister à l’arrivée de la 5e étape du Tour de Pékin 2014 en direct.

Après cinq très belles journées, le Tour de Pékin 2014 touche à sa fin ; moment regretté, puisque le Tour de Pékin ne sera plus au calendrier l’année prochaine.

Et l’on vous conseille de voir la retransmission de la 5e étape du Tour de Pékin 2014 en direct sur Eurosport, ou de regarder le streaming de l’arrivée en vidéo sur internet.

Pour cette ultime journée du Tour de Pékin 2014, cette 5e étape fait figure de longue ligne droite vers l’arrivée.

En effet, point de difficultés aujourd’hui, mais encore deux belles occasions de s’imposer lors des sprints intermédiaires, avant de jouer la victoire de la 5e étape du Tour de Pékin dans une arrivée massive, à voir en vidéo streaming.

LIENS SPONSORISES





Retransmission 5e étape Tour de Pekin 2014 en direct et regarder streaming arrivée en vidéo

Cette 5e étape du Tour de Pékin est donc composée d’un circuit ou douze tours sont à effectuer, répartis sur un total de 127 kilomètres, un final plus facile pour les organismes, après d’innombrables cols et côtes compliquées.

En effet, les dernières journées du Tour de Pékin ont été brillantes et le spectacle était bel et bien au rendez-vous de cet évènement.

Dimanche, par exemple, ce ne sont pas moins de six cols qui étaient au programme et la journée de la veille à été riche en enseignements, avec une très belle arrivée au sommet d’un col en première catégorie.

Les kilomètres de la 3e étape ont vraiment fait du mal aux organismes et il fallait être très fort pour s’imposer hier ; Philippe Gilbert, le coureur Belge de BMC a livré une très belle prestation et il serait dommage de s’écrouler aujourd’hui et de laisser passer une victoire du Tour de Pékin 2014 ; quant à Rui Alberto Costa, l’on peut encore garder espoir pour aujourd’hui.

Vous pouvez voir la retransmission de la 5e étape du Tour de Pékin 2014 en direct sur Eurosport, dès 9 heures, ce mardi 14 octobre 2014.

Sinon, il vous suffit de CLIQUER ICI, pour regarder le streaming de l’arrivée en vidéo sur internet.

J’aime ça : J’aime chargement…