Retransmission match Bresil Argentine 2014 en direct TV et streaming résumé + replay buts > Vous êtes au bon endroit, sur Tixup, pour regarder la retransmission du match Brésil Argentine 2014 en direct à la TV et voir le streaming du résumé et le replay des buts.

Après une prestation en demi-teinte lors de la dernière Coupe du Monde de football, le Brésil entame ses matchs amicaux.

Et l’on vous conseille de regarder la retransmission du match Brésil Argentine 2014 en direct à la TV sur BeIn Sports, ou de voir le streaming du résumé et le replay des buts sur internet.

Brillant lors de la phase de poule, le Brésil commençait alors à faiblir dans les phases finales, jusqu’à s’écrouler dans ce match face à l’Allemagne, future championne du monde.

Comment expliquer une telle débâcle pour le Brésil qui jouait à domicile ? Le collectif et la défense laissaient parfois à désirer et les individualités ne pouvaient rien contre la technique Allemande.

C’est donc après avoir déçu tout un pays après une telle défaite en demi-finale (7-1), que le Brésil va tenter de retoucher le cœur des supporters, et pour cela, quoi de mieux qu’un choc contre le plus grand rival du Brésil ; l’Argentine ?

Pour l’occasion, l’on retrouve, outre l’habituel Neymar et David Luiz, le retour flamboyant de Kaka, qui veut prouver qu’il a encore sa place parmi la sélection du Brésil, le départ de Julio César est compensé par l’arrivée de Rafael, le gardien de Napoli.

En face, l’Argentine avait atteint la finale de la Coupe du Monde 2014 de football, mais avait également butté contre l’Allemagne, avec une prestation plus sobre, mais plus efficace que le Brésil, l’Argentine a des qualités certaines, notamment avec la présence de Lionel Messi et de Sergio Aguero.

Vous pouvez regarder la retransmission du match Brésil Argentine 2014 en direct à la TV sur BeIn Sports, dès 14 heures ce samedi 11 octobre 2014.

En CLIQUANT ICI, vous pouvez voir le streaming du résumé et le replay des buts sur internet.

