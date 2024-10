Regarder Tour de Pekin 2014 en direct live TV et vidéo streaming 1ere étape Chong Li > C’est bien ICI, que vous pouvez regarder le Tour de Pékin 2014 en direct live à la TV ou voir la vidéo streaming de la 1ere étape à Chong Li.

Pleins feux sur le Tour de Pékin qui débute aujourd’hui, pour faire sa place dans les plus grands Tour.

Et l’on vous conseille de regarder le Tour de Pékin 2014 en direct live à la TV sur Eurosport, ou de voir la vidéo streaming de la 1ere étape à Chong Li sur internet.

Assez méconnu du grand public mais adoré par les aficionados de la discipline, le Tour de Pékin 2014 se déroule du 10 au 14 octobre, et propose de biens belles étapes.

La première étape du Tour de Pékin 2014 prend son départ à Chong Li et offre, dès les premiers kilomètres, des difficultés intéressantes, puisque les coureurs doivent déjà gravir trois cols, un classé en deuxième catégorie, et deux en troisième catégorie.

En dehors de ces passages où il faut se montrer méfiant pour ne pas perdre trop de temps, le reste des 167 kilomètres de la 1ere étape du Tour de Pékin ne sont pas bien compliqués.

Plutôt plats, avec un sprint intermédiaire au 124e kilomètre, les derniers kilomètres sont là pour mettre les sprinters en valeur.

Les prochains jours en revanche, seront beaucoup plus difficiles, puisque nous retrouvons, par exemple, sept cols à gravir lors de la 3e journée, alors qu’une arrivée en hauteur est prévue dans la quatrième étape du Tour de Pékin 2014 de cyclisme, après plus de douze kilomètres avec une moyenne de plus de 6 %.

Un moment inoubliable à vivre, une dernière fois ; en effet, dès l’an prochain, le très beau Tour de Pékin disparait du calendrier ; gageons de la revoir très bientôt !

Vous pouvez regarder le Tour de Pékin 2014 en direct live à la TV sur Eurosport, dès 9 heures, ce vendredi 10 octobre 2014.

Vous pouvez également CLIQUER ICI, pour voir la vidéo streaming de la 1ere étape de Chong Li.

