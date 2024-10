Voir le match Suisse Slovenie en direct live + Streaming vidéo Euro 2016

Reprise des éliminatoires de l’Euro 2016 ce jeudi soir à partir de 20h45 avec le match qui opposera la Slovénie à la Suisse pour le compte de la 2e journée des qualifications des éliminatoires de l’Euro 2016, un match qui sera retransmis en direct à la télévision sur RTS Deux ou bien en direct Streaming.

La Suisse affrontera la Slovénie ce jeudi 09 octobre à partir de 20h45 pour le compte de la 2e journée des qualifications des éliminatoires de l’Euro 2016, un match à suivre en direct sur la chaîne RTS Deux et en Streaming internet.

Après un premier revers subi à domicile lors de la première journée contre l’Angleterre (0-2), les suisses se déplaceront en Slovénie ce soir à l’occasion de la seconde journée des qualifications pour l’Euro 2016.

La Suisse figure dans un groupe qui comporte l’Angleterre, la Slovénie, Saint Marin, la Lituanie et l’Estonie. Les hommes de Vladimir Petovic tenteront donc ce soir de rebondir et de ramener les points de la victoire pour se hisser au classement et maintenir leurs chances de deuxième favori du groupe derrière l’Angleterre.

La chance a une fois de plus sourit aux helvétiques lors du tirage au sort d’une grande compétition. Le match demeure toutefois difficile face à l’équipe slovène qui d’autant plus a concédé la défaite lors de la première journée contre l’Estonie qu’elle évoluera à domicile et devant ses supporters ce soir.

Voir le match Slovénie – Suisse en direct Streaming

Suisses et Slovènes s'affrontent ce jeudi soir à partir de 20h45 pour le compte de la 2e journée des qualifications des éliminatoires de l'Euro 2016, un match à suivre en direct à la télévision sur RTS Deux et en Streaming internet

