Retransmission du match amical France Portugal en direct live + Streaming vidéo

Une belle affiche amicale ce samedi soir à partir de 20h45 au Stade de France lorsque l’équipe de France recevra le Portugal dans le cadre d’un match amical en guise de préparation aux éliminatoires de l’Euro 2016, un match à suivre en direct à la télévision sur TF1 à partir de 20h35 ou bien en Streaming internet.

Un jolie affiche attend donc les amateurs de football et les fans des deux équipes à savoir la France et le Portugal mais surtout les fans des stars qui fouleront la pelouse du Stade de France à partir de 20h45 dont le Ballon d’Or Cristiano Ronaldo.

Le match sera diffusé en direct à la télévision sur TF1 avec une prise d’antenne dès 20h35, il est également possible de suivre la rencontre en Streaming internet.

C’est donc dans la sérénité que l’équipe de France commence ses différentes phases préparatoires pour l’Euro 2016 qu’elle organisera elle même, après avoir tourné la page de Knysna, les Bleus retrouvent une bonne dynamique qui est en train de s’installer petit à petit dans l’équipe, on peut estimer que le mondial brésilien est réussi pour les hommes de Didier Deschamps et que l’équipe est sur la bonne voie pour retrouver sa verve.

Les visiteurs lusitaniens de ce soir ne sont pas dans le meilleur de leur états puisqu’ils connaissent toutes les peines du monde pour confirmer le potentiel de l’effectif de l’équipe. Rien qu’à citer Cristiano Ronaldo, Ballon d’Or 2013 et meilleur footballeur européen et qui a affolé tous les compteurs avec son club du Real Madrid, malgré cette présence de CR7, le Portugal ne parvient pas à se hisser à un niveau digne des noms qui figurent parmi son rang avec une Coupe du monde ratée après une élimination dès le 1e tour et des débuts loupés pour les qualifications de l’Euro 2016.

Ce match constituera donc un bon test pour les deux sélectionneurs afin de mesurer l’état de forme des deux sélections avant les éliminatoires de l’Euro 2016.

Voir le match France – Portugal en direct Streaming

