Retransmission du match Niger Zambie CAN 2015 en direct tv + résumé vidéo

Voici comment suivre le match Niger Zambie ce samedi 11 octobre à partir de 17h00, heure française, un match entrant dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015 qui se déroulera très bientôt au Maroc, le match est à suivre en direct à la télé sur beIN Sports MAX et en Streaming internet.

Dos au mur, le Niger et la Zambie s’affrontent ce samedi 11 octobre à partir de 17h00 pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Les deux équipes comptent un seul point sur deux matches joués tandis que le Cap Vert caracole en tête de ce groupe avec six points après avoir enregistré deux victoires en autant de rencontres.

Ce n’est pas le cas pour les deux protagonistes qui eux, n’ont réussi à cumuler qu’un seul point sur deux rencontres, un match décisif donc que l’on s’attend à voir entre le Niger et la Zambie.

Les deux équipes ont donc très mal démarré les qualificatifs de la Coupe d’Afrique et ils devraient essayer de rebondir cet après-midi, c’est de bon augure pour les spectateurs et les téléspectateurs avides de football africain.

En effet, après s’être fait accroché à domicile par le Mozambique lors du premier match du groupe, les Chipolopolos n’ont pas fait mieux lors de la seconde journée et ont concédé la défaite face au Cap Vert, c’est donc désormais le temps de repartir du bon pied face au Niger pour les tenants du titre.

Le Niger qui lui aussi n’est pas dans une meilleure situation que son adversaire du jour puisque l’équipe, bien qu’elle a ramener un point de son match face au Mozambique, les choses ont bien été différentes contre le Cap Vert et les Menas ont concédé la défaite par trois buts à un.

Voir le match Niger – Zambie en direct Streaming

Le Niger accueille la Zambie en ce samedi 11 octobre, un match à suivre en direct à la télévision sur beIN Sports MAX à partir de 17h00, et il est aussi possible de suivre la rencontre en Streaming internet.

