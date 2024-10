Voir le match RD Congo Cote d’Ivoire CAN 2015 en Direct tv + Streaming vidéo

Le choc de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015 ce samedi à partir de 16h30 qui opposera la RD Congo à la Cote d’Ivoire est à suivre en direct de Kinshasa sur Canal+Sport ou bien en Streaming internet.

Le choc de ce samedi pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015 opposera la RD Congo à la Cote d’Ivoire à partir de 16h30, une rencontre à suivre en direct à la télévision sur Canal+Sport et en Streaming internet.

Un match qui débutera avec des doutes des deux cotés, ivoirien et congolais qui n’ont jusque là pas démontré ce que l’on s’attend d’eux, et cette double confrontation entre les deux équipes s’annonce décisive quant à la qualification pour la Coupe d’Afrique au Maroc.

C’est surtout au niveau de la défense que les ivoiriens souffrent de moult problèmes puisqu’ils ont encaissé 6 buts en deux rencontres !! Beaucoup pour une équipe qui a toujours fait figure de favorite dans les compétitions continentales.

Hervé Renard aura du fil à retordre pour composer sa charnière centrale avant d’affronter les congolais dans leur fief à Kinshasa.

Les finalistes de la dernière édition de la Coupe d’Afrique seront dans l’obligation de se ressaisir et de retrouver leur niveau qui faisait d’eux l’une des équipes la plus redoutable et la plus redoutée, Didier Drogba et ses coéquipiers tenteront de tout faire pour rassurer leur supporters qui se mobiliseront ce soir pour les suivre.

A noter que les deux équipes occupent actuellement la 2e place au classement avec 3 points derrière le Cameroun solide leader avec deux victoires en autant de matches.

