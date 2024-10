Voir le match Cameroun Sierra Leone CAN 2015 en direct live Streaming

Les éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc reprennent ce samedi à l’occasion de la 3e journée et à partir de 17h00 il est possible de suivre le match qui opposera le Cameroun au Sierra Leone, un match à voir en direct tv sur Canal+Sport et en Streaming internet aussi.

Le Cameroun ira affronter la Sierra Leone ce samedi à partir de 17h00 pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015, les camerounais entameront donc ce match avec un avantage certain en leur faveur, eux qui occupent actuellement la tête de ce groupe avec 6 points avec leurs deux victoires lors des deux premières journées contre la Cote d’Ivoire et la RD Congo.

Les hommes de Volker Finke tenteront donc de confirmer leur état de grâce après une coupe du monde très médiocre au Brésil l’été dernier. Les coéquipiers de Samuel Eto’o retrouvent cette fois la scène africaine à l’occasion de la Coupe d’Afrique 2015 qui aura lieu au Maroc dans quelque mois.

Et une autre bonne nouvelle administrative pour les camerounais, celle d’avoir obtenu l’organisation de la coupe d’Afrique 2019 qui aura lieu au Cameroun.

Volker Finke qui a joué la carte du rajeunissement de son équipe ne pourra pas avoir à sa disposition les deux jeunes joueurs, Franck Bagnack et Brice Nlate, le premier s’est vu refuser l’accord de son club du Barça puisqu’il évolue au sein de la réserve de l’équipe de Barcelone, tandis que le second qui évolue quant à lui avec l’équipe réserve de Marseille ne pourra pas participer à cette double confrontation pour cause de blessure.

L’autre match de ce groupe constitue le choc de cette 3e journée puisqu’il mettra aux prises la RD Congo face à la Cote d’Ivoire à Kinshasa.

