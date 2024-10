Voir le match Algérie Malawi CAN 2015 en direct live Streaming

L’Algérie se déplacera affronter le Malawi à Blantyre ce samedi à partir de 14h30 heure de France dans le cadre du match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015, un match à suivre en direct à la télévision sur Foot+ et beIN Sports Maghreb ou bien en Streaming internet.

L’Algérie part à Blantyre en quête d’une 3e victoire consécutive qui accroîtrait ses chances de qualification pour la CAN 2015. Les coéquipiers de Carl Medjani affronteront leurs homologues du Malawi pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015 qui aura lieu au Maroc.

Après deux succès lors des deux premiers matches en ce groupe B contre l’Ethiopie et le Mali, les hommes de Christian Gourcuff semblent sur une voie libre pour n’être qu’à trois points d’une qualification à la Coupe d’Afrique, une qualification qui semble à la portée des algériens.

Bien que les Fennecs du désert semblent bien partis pour acquérir une 3e victoire d’affilée, la tâche ne sera guère facile contre des joueurs du Malawi déterminés eux aussi à faire pencher la balance de leur coté.

Les algériens tenteront donc à faire manier l’équipe du Malawi chez elle sur une pelouse synthétique où il est assez souvent difficile de s’y mettre quand on y est pas habitué.

Voir le match Malawi – Algérie en direct Streaming

Le Malawi accueille l’Algérie ce samedi 11 octobre à partir de 14h30 dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015, un match qui sera retransmis en direct à la télévision sur Foot+ et beIN Sports Maghreb, ou bien il est aussi possible de suivre la rencontre en Streaming internet.

