Retransmission du match Sénégal Tunisie CAN 2015 en direct live Streaming

Voici comment suivre le match Sénégal – Tunisie ce vendredi soir 10 octobre à partir de 22h00, un match à suivre en direct à la télévision sur Foot+ et sur beIN Sports Ar 1 et en Streaming internet, à noter aussi que la rencontre sera retransmise en différé sur Canal+Sport à partir de 22h45.

Un match 100% africain en ce vendredi 10 octobre avec une belle rencontre qui s’annonce passionnante. Le leader du groupe G ex æquo avec la Tunisie, reçoit Chikhaoui et ses coéquipiers dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2015, un match sommet pour départager les deux équipes.

Le groupe G est constitué de Botswana, Egypte, Tunisie et Sénégal. A l’issue du deuxième jour de cette phase d’élimination le Sénégal et la Tunisie se positionnent en tête du classement avec deux victoires en autant de matches, chacun bénéficie de six points alors que les deux autres équipes sont bien loin, n’ayant aucun point au compteur.

Pour la troisième journée des éliminatoires, le Sénégal rencontrera la Tunisie en un match aller qui se déroulera en ce 10 octobre à 22h à Dakar.

Du côté des invités, Hamdi Naguez a rejoint les Aigles de Carthage pour leur prêter main-forte face à leur adversaire. Georges Leekens a fait ce choix suite à la blessure de Bilel Mohseni. Sous le signe du blanc et du rouge, l’équipe s’attend à un très fort match vu la position de l’adversaire dans le groupe. Le sélectionneur espère au moins un nul, qui ne serait pas un résultat défavorable.

Du côté du pays hôte, Les Lions de la Téranga sont confiants pour ce match aller qui semble sur le papier à leur portée bien que les Aigles de Carthage disposent d’une sérieuse carte à faire valoir pour surprendre les sénégalais chez eux et devant leur supporters comme ce fût le cas contre l’Egypte au Caire. Bien qu’ils présentent une bonne qualité de jeu, l’équipe d’Alain Giresse reste tout de même méfiante de son adversaire qui a affiché jusqu’ici un très bon départ.

A noter que du coté sénégalais, l’équipe pourrait enregistrer l’absence de so atout majeur sur la pointe de l’attaque après la blessure de l’attaquant de Besiktas, Demba Ba, touché à la cheville avec son club turc.

