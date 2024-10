Retransmission du match France Suède Equipe de Foot Espoirs en direct live + Streaming vidéo

L’équipe de France espoirs affronte son homologue suédois ce vendredi 10 octobre dans le cadre du match barrage aller qualificatif pour l’Euro 2015 au Stade MMArena du Mans, un match à suivre en direct à la télévision sur D17 à partir de 18h45.

Le match aura lieu au MMArena et sera retransmis en direct à la télé sur D17, la FFF en a décidé ainsi donc quant au lieu de la rencontre. A noter que l’équipe de France espoirs n’a plus participé à une phase finale d’Euro Espoirs depuis 2006, avec quatre échecs consécutifs essuyés par les jeunes français.

Ce match barrage constituera donc l’occasion pour les Bleuets de renouer avec les grands rendez-vous continentaux avec un match difficile en l’occurrence contre les suédois.

Le tirage a profité les tricolores et devront donc profiter de ce barrage pour assurer une place pour l’Euro 2015, il s’agit là de l’adversaire le plus abordable pour les hommes de Pierre Mankowski qui a voulu éviter les Pays-Bas et l’Ukraine, c’est désormais chose faite et la balle est donc dans le camp des jeunots français. Les suédois ont été Battus deux fois en poules lors des éliminatoires, tandis que les Bleus en sont sortis invaincus avec un bilan de sept victoires et un match nul.

