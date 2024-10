Retransmission du match Danemark France Handball Féminin en direct live + Streaming vidéo Golden League

Handball féminin dans le cadre de la Golden League féminine avec la la première manche et le premier match qui s’ouvre avec la rencontre qui opposera la France au Danemark, pays organisateur de la compétition, le match sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport à partir de 20h50 et en Streaming internet à la même heure.

Amélie Goudjo et ses coéquipières reprendront du service ce jeudi soir à partir de 20h50 dans le cadre de la Golden League féminine, une compétition amicale dans le cadre de la préparation à l’Euro prévu pour décembre, une compétition qui réunira aussi en plus de la France et du Danemark, pays organisateur, la Norvège.

Ce sera donc une mini-compétition qui aura ses bienfaits sur le moral des troupes avant le début des choses sérieuses en décembre avec le coup d’envoi de l’Euro. Mais avant cela, la Golden League se déroule comme à l’accoutumée sur trois étapes, c’est à dire dans trois pays qui y participent, à savoir au Danemark, en France et au Norvège.

Rappelons que la première édition de cette compétition a été remportée par le Danemark qui avait remporté 6 de ses 9 matches disputés. Cette édition se déroulera du 9 au 12 octobre en terre danoise et l’équipe de France féminine de handball s’est réunie à Deauville jusqu’au 7 octobre pour préparer cette première étape.

Voir le match Danemark – France en direct Streaming

La France se déplacera au Danemark du 09 au 12 octobre dans le cadre de la première étape de la Golden League féminine, une compétition internationale amicale de handball qui a été créée en 2012 à l’initiative des fédérations danoise, française et norvégienne de handball en guise préparation aux compétitions officielles comme l’Euro et la Coupe du monde. Et cette année, elle ne dérogera pas à la règle puisqu’elle servira de préparation pour l’Euro qui se déroulera en décembre.

La France affrontera donc le Danemark lors de cette première manche, un match qui débutera dès 20h50 et qui sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport et en Streaming internet.

