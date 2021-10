Retransmission Tour de Lombardie en direct TV et Streaming live course cyclisme

Retransmission Tour de Lombardie 2014 en direct TV et Streaming live course cyclisme > C’est bien ICI, pour regarder la retransmission du Tour de Lombardie 2014 en direct à la TV et voir le streaming live de la course de cyclisme.

Le Tour de Lombardie ne cesse de gagner en notoriété, place cette année, à la 108e édition de cette course de cyclisme.

Et l’on vous conseille de regarder la retransmission du Tour de Lombardie 2014 en direct à la TV sur BeIn Sports, ou de voir le streaming live de la course de cyclisme sur internet.

Qui succèdera au prodigieux Joaquim Rodriguez, vainqueur du Tour de Lombardie en 2012 et 2013 ?

Le nom des partants du Tour de Lombardie n’en reste pas moins impressionnant, puisque l’on retrouve, entre autres, le brillant vainqueur du récent Tour d’Espagne 2014 ; l’Espagnol Alberto Contador.

Gageons pour le coureur de la formation Tinkoff-Saxo, que la fatigue emmagasinée lors de la Vuelta 2014 ne lui porte pas préjudice à la victoire finale.

Le parcours du Tour de Lombardie en revanche, ne devrait pas poser de problèmes aux coureurs habitués, puisque, même s’il est assez long (256 kilomètres), le tracé de cette course de cyclisme ne possède pas vraiment de difficultés.

L’on notera tout de même deux ascensions qui pourront prendre au piège les coureurs les moins préparés ; avec des passages à parfois plus de 9,4 %, l’erreur n’est pas permise si l’on veut s’imposer.

Soulignons également la présence du Français Warren Barguil ; lui, si bon au Tour d’Espagne 2014, vient au Tour de Lombardie avec des ambitions certaines.

Vous pouvez regarder la retransmission du Tour de Lombardie 2014 en direct à la TV sur BeIn Sports, dès 14 heures 30, ce dimanche 5 octobre 2014.

Vous pouvez également CLIQUER ICI, pour voir le streaming live de la course de cyclisme sur internet.

