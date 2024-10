Retransmission du WRC Rallye de France 2014 en Direct live + Streaming vidéo

Voici comment suivre le WRC Rallye de France pour cette édition de 2014 en direct live à la télévision sur la chaîne privée, Sport+ ou bien en Streaming internet, les amateurs de sport mécanique ont donc un grand rendez-vous à l’occasion de la 11ème manche du championnat du monde des rallyes durant les journées du 2 au 5 octobre et la 1re spéciale de ce vendredi 3 octobre à partir de 8h30.

Chaque année, le WRC Rallye de France constitue un véritable événement pour les amateurs de course et de sport mécanique qui auront un rendez-vous exceptionnel avec du spectacle et de la vitesse, une course qui sera diffusé en direct à la télé sur Sport+ et en Streaming internet.

En effet, les choses ont bel et bien commencé depuis hier avec une séance de mise au point (shakedown) faite dans les règles, et pour l’occasion, une Cérémonie de Départ grandiose a été mise en place dans le quartier du Wacken-Europe.

Trois jours de course sont donc prévus du vendredi au dimanche dans la région de Strasbourg (Alsace) avec un programme assez chargé et que du spectacle pour le grand monde venu en nombre assister de près à l’événement.

La première étape de cette 11e manche débute donc aujourd’hui et voici le programme de la journée du 3 :

Pour ce vendredi 3 octobre Il y aurait à partir de 08h10 la présentation du rallye, à 08h40 – ES 1 (Col de la Charbonnière) ,à 09h20 – ES 2 (Vosges – Pays d’Ormont), à 10h20 – ES 3 (Pays de Salm), à 14h40 – ES 4 (Col de la Charbonnière) En différé, à 16h55 – ES 5 et ES 6 (Vosges – Pays d’Ormont / Pays de Salm) En différé et à 19h50 – ES7 (Stasbourg) Voir le WRC Rallye de France 2014 en direct Streaming Le WRC Rallye de France 2014 est à suivre en direct live sur la chaîne Sport+ durant 3 journée du vendredi au dimanche pour le compte de la 11e manche du championnat du monde des rallyes, il est aussi possible de suivre le championnat du monde de Rallye en Streaming internet. Un rendez-vous à ne surtout pas rater pour les fans de course et de sport mécaniques pour suivre leurs pilotes préférés durant trois jours de pur spectacle, et n’oubliez pas de revenir ici sur Tixup pour la vidéo des meilleurs moments de la course.

