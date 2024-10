Retransmission du match LOSC Lille Wolfsburg en direct live + Streaming vidéo Ligue Europa

Match Europa League ce soir à partir de 19h00 avec le match qui opposera Wolfsburg au LOSC Lille, un match à suivre en direct télé sur beIN Sports 1 dès 19h00 ou bien en Streaming internet que ce soit sur votre tablette, ordinateur ou bien smartphone.

La 2e journée de l’Europa League est à suivre ce soir à partir de 19h00 sur beIN Sports 1 avec la retransmission en direct du match du LOSC Lille qui ira défier les allemands de Wolfsburg dans leur antre du Volkswagen Arena.

Les lillois qui ont mal entamé leur campagne européenne lors de la première journée conclue par un match nul (1-1) face à une modeste équipe de Kuban Krasnodar, iront chercher les trois points ce soir chez les allemands de Wolfsburg.

Les hommes de René Girard qui ont pourtant bien démarré le championnat de France L1, ont du mal a retrouver leur marques sur la scène européenne après une élimination des barrages de la ligue des champions face à Porto (3-0) cumulé sur les deux matches, les lillois ont besoin de rebondir ce soir s’ils veulent aller loin dans cette compétition.

Les chiffres ne penchent d’aucun coté puisque, sur 10 matches disputés contre des club français, le VFL Wolfsburg n’en a remporté qu’un seul et c’était contre Sedan (2-1), lors de la Coupe Intertoto 2000, tandis que le LOSC n’a plus battu un club allemand en Coupe d’Europe depuis 2002 et on se rappelle de la victoire contre Stuttgart (1-0), en finale aller de la Coupe Intertoto à ce temps là, on ajoute à cela que sur quatre déplacements outre-rhin, les lillois ne se sont jamais imposés avec (1 nul et 3 défaites).

Les compositions probables

Wolfsburg : Benaglio (cap) – Jung, Naldo, Knoche, R.Rodriguez – Guilavogui (ou Malanda), Luiz Gustavo – De Bruyne, Hunt (ou Arnold), Perisic – Olic (ou Bendtner)

Lille : Enyeama – Béria, Kjaer, Basa (cap), Souaré – Balmont, Rozenhal, Gueye – Corchia, N.Roux (ou M.Frey), Origi

Regarder le match VFL Wolfsburg – LOSC Lille en direct Streaming

Lille se déplace en Allemagne ce soir pour affronter la formation du VFL Wolfsburg pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de l’Europa League, une rencontre à suivre en direct à la télévision sur beIN Sports 1 ou bien en Streaming internet.

