Suivre le match RSC Anderlecht Borussia Dortmund en Direct live Streaming + résumé vidéo

Le RSC Anderlecht recevra les allemands du Borussia Dortmund ce soir à partir de 20h45 dans l’antre du club, le stade Constant Vanden Stock à l’occasion de la 2e journée de la phase de poules de la ligue des champions, le match sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sports MAX 7 dès 20h45.

Le Borussia occupe actuellement la première place du groupe D avec 3 points après sa victoire au premier match contre Arsenal par deux buts à zéro, tandis que Anderlecht est 2e avec un point après son match nul ramené de chez Galatasaray.

Anderlecht est l’actuel leader du championnat belge avec 21 points après 9 journées disputées sans avoir concédé la moindre défaite avec à la clé 6 victoires et 3 matches nuls dont deux dernières successives.

Le BVB trouve énormément de difficultés en revanche en Bundesliga surtout après avoir battu les Gunners en C1, les hommes de Jurgen Klopp n’ont depuis remporté aucun match avec deux défaites (à Mayence et à Schalke 04) et un nul (2-2 contre Stuttgart), la machine allemande semble en perte de vitesse avant l’explication de ce soir contre les Mauves. Ce n’est pourtant pas l’avis de leur coach qui a affirmé que son équipe part favorite ce soir et que les faux pas enregistrés lors des 3 dernières journées de championnat ne vont en rien handicapé l’équipe.

