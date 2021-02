Match Paris Saint Germain FC Barcelone : Match, Résumé vidéo, Résultats et Buts de PSG Barca

Voici comment voir et revoir le match Paris Saint Germain FC Barcelone. Avec le résumé vidéo, les buts en replay et le résultat complet de PSG Barca. C’est ici que vous saurez tout pour voir le match Paris Saint Germain FC Barcelone en vidéo TV, smartphone, Internet ou tablette. Tenez-vous prêt.

L’heure de la revanche à sonné pour le PSG. Ainsi, le match Paris Saint Germain FC Barcelone en résumé vidéo et le résultat de PSG Barca sont à voir sur internet. Les deux clubs abordent ce match, qui compte pour la deuxième rencontre du groupe F en Ligue des Champions, à travers des dynamiques bien différentes. Il y a deux saisons lorsque ces équipes s’étaient retrouvées en quart de finale de cette même compétition, on avait presque l’impression d’un renversement de hiérarchie. Le Paris Saint Germain, ambitieux grâce à ses nouveaux propriétaires, voyait l’avenir radieux. Et le FC Barcelone avec un Messi amoindri subissait le déclin du football à la Guardiola.

Match Paris Saint Germain FC Barcelone en résumé vidéo et résultat PSG Barca

Donc, le match Paris Saint Germain FC Barcelone en résumé vidéo et le résultat de PSG Barca sont à voir sur internet, depuis tous vos appareils connectés au web, comme votre iPhone, iPad, PC, MAC, tablette tactile Androïd, ou smartphone. Cela n’avait pas empêché le FC Barcelone d’éliminer son adversaire, sans gagner, exposant là toute sa maturité à ce niveau de compétition. Aujourd’hui, l’enjeu est inférieur, car il n’y a pas d’élimination directe à l’issue de la confrontation. Mais on peut dès lors constater que le FC Barcelone a bien davantage le vent en poupe, ce qui promet encore un gros défi au Paris Saint Germain. Parce que le club de la capitale a encore piétiné ce week end en championnat, concédant le nul, avec en plus des scènes hallucinantes de contestation du système mis en place par le coach, venue de ses propres joueurs après quelques minutes de jeu. Et le FC Barcelone n’est pas le meilleur adversaire pour retrouver des repères. En cas de revers aujourd’hui, le Paris Saint Germain peut commencer à craindre une sortie de la compétition dès les poules, puisqu’ils ont fait match nul à Amsterdam précédemment.

