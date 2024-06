Voir le match Algerie Ouganda en Direct TV + Streaming Video Football

Voici comment suivre le match qui opposera l’Algérie au Mali ce mercredi soir à partir de 18h00 dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2015 au Maroc. Un match qui aura lieu au stade Mustapha Tchaker de Blida dès 18h00 et qui sera retransmis en direct à la télé sur Sport+ ou bien vous aurez la possibilité de suivre le match en Streaming sur Internet. N’oubliez pas toutefois de revenir ici même sur Tixup où vous trouverez la vidéo des buts et des déclaration.

L’Algérie accueillera le Mali ce soir à partir de 18h00 au stade Mustapha Tchaker de Blida pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2015 qui aura lieu au Maroc.

Un match sommet entre deux pôles du football africains, en effet le match s’annonce intéressant entre deux équipes qui occupent d’ores et déjà la première place du classement du Groupe B avec 3 points à leurs actifs et une différence de buts favorable au Fennecs. Le Malawi compte lui aussi 3 points mais avec un match de plus.

Le match de ce soir sera donc décisif dans l’optique où le vainqueur occupera seul la première place du classement. Les supporters algériens ne manqueront certainement pas de venir en masse pour encourager les Verts dans une rencontre difficile contre une bonne équipe malienne.

Dans une interview accordée à un organe de presse, le portier algérien, Rais Mbolhi, a déclaré que le groupe est prêt pour affronter les Aigles du Mali surtout que le succès obtenu en Ethiopie a permis à tout le groupe de préparer sereinement la rencontre de ce soir.

Voir Algérie – Mali en Direct Streaming sur internet

Algériens et Maliens se disputeront pour la première place ce soir au stade Mustapha Tchaker de Blida et, une seule adresse pour suivre le match de l’Algérie face au Mali en direct ce soir, c’est sur Sport+ à partir de 18h00, il est aussi possible de suivre le match en Streaming sur internet avec vidéo des buts ici sur Tixup.

