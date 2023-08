Voir le Match Canada France Basket en Direct TV + Streaming Video

Basket Coupe du monde ce soir avec la demi-finale à Madrid qui opposera l’Equipe de France à la Serbie à partir de 21h50 et qui sera retransmise en direct sur Canal+Sport, il est aussi possible de de suivre le match en Streaming internet. Les Bleus aspirent à une place en finale et pourquoi pas un exploit peut-être contre la Dream Team des Etats-Unis. Un match à ne surtout pas rater pour les fans de basket et surtout pour les supporters de l’équipe de France.

Demi-finale coupe du monde ce soir, un grand rendez-vous pour les amateurs de Basket à l’occasion de la rencontre qui opposera l’équipe de France à la Serbie.

Après l’exploit réalisé en quart de finale contre le pays organisateur et grand favori de la compétition, l’Espagne, les hommes de Vincent Collet tenteront un énième effort dans le but d’atteindre la grande finale qui sera probablement contre les Etats-Unis, une finale qui fait rêver certes, et qui donnera des ailes pour les joueurs de l’équipe de France.

Les Bleus vont devoir oublie l’euphorie qui les a secoué contre l’Espagne et de se reconcentrer sur le sujet de la soirée afin de poursuivre la belle aventure dans cette coupe du monde qui vient après le titre de champion d’Europe.

Les exploits des coéquipiers de Batum sont importants dans la mesure où le cinq français a évolué jusque là sans leur meneur historique, Tony Parker, meilleur basketteur dans l’histoire du basket français.

Les Bleus vont y croire et les français derrière eux. Bonne chance

Voir le match basket France – Serbie Streaming en Direct

La demi-finale basket de la coupe du monde 2014 est à suivre ce soir à partir de 21h50 en direct sur Canal+Sport, un match affiche qui mettra aux prises l’équipe de France, tombeuse du grand favori, l’Espagne, face à la Serbie. A noter qu’il est également possible de suivre le match en Streaming sur internet et revenez ici même sur Tixup pour la vidéo du match.

