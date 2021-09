Voir le Tour d’Espagne Vuelta en Direct TV + Streaming Video de l’Etape

Le Tour d’Espagne Vuelta 2014 se poursuit ce lundi 8 septembre avec la 16ème étape à San Martin – La Farrapona ce lundi, voici comment faire pour regarder la 16ème étape du tour d’Espagne en direct sur Internet et à la télévision à partir de 15h00. L’étape qui débutera cet après-midi est à suivre en direct TV sur Eurosport et en live streaming sur Internet. Dès 15h00, les fans de cyclisme et du tour d’Espagne pourront suivre la 16ème étape qui sera retransmise en direct sur Eurosport. N’oubliez pas que vous pourrez aussi suivre la Vuelta sur tablette, ordinateur ou téléphone mobile, le tour d’Espagne est à suivre en streaming en direct et en video replay et le résumé ici.

16ème étape du tour d’Espagne Vuelta ce lundi 08 septembre 2014, une étape très attendue dont le coup d’envoi sera donné à partir de San Martin et prendra fin à La Farrapona.

Pour revenir à ce qui en est arrivé jusque là au tour, il n’y a pas eu de grands changements au classement général où l’on retrouve l’espagnol Alberto Contador toujours en tête de classement après l’étape du dimanche, l’espagnol a tout de même pris un peu d’avance par rapport à Froome sans en concéder beaucoup bien que c’est Przemyslaw Niemec qui avait remporté la fameuse étape vers les Lacs de Covadonga, d’ailleurs, il s’agit de sa première victoire depuis 2014.

A voir le déroulement de ce tour d’Espagne 2014, le scénario semble se répéter comme ce fut le cas en 2014 avec le trio espagnol Contador-Valverde-Rodriguez,qui demeurent les acteurs principaux.

Rappelons aussi du fait qui avait marqué la 14ème étape du tour avec l’abandon du Français Nacer Bouhanni (FDJ.fr), qui avait remporté deux étapes du Vuelta 2014, Bouhanni avait abandonné samedi entre Santander et La Camperona, c’est ce qu’ont annoncé les organisateurs après sa chute du jeudi.

Voir tour d’Espagne Vuelta 2014 Streaming en Direct

Début de la 16ème étape du tour d’Espagne Vuelta 2014 qui débutera de de San Martin et prendra fin à La Farrapona .La 16ème étape est à suivre en direct à la télévision sur la chaîne Eurosport. L’horaire du tour ce lundi 8 septembre sera à partir de 15h00, les amateurs de vélo pourront donc prendre rendez-vous devant leur écran télé pour regarder la Vuelta avec une diffusion en direct et en intégralité sur Eurosport et en Streaming live sur internet avec la vidéo de l’étape ici sur Tixup.

