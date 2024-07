24 Heures de Spa Francorchamps Streaming en Direct Live Video Replay sur Internet

Voici comment voir en direct les 24H de Spa 2014 en streaming. Les 24H de Spa en Belgique se poursuivent ce dimanche 27 juillet avec les dernières heures de la course endurance auto pour une arrivée prévue à 16h30. Il est possible de voir en direct cette 4ème manche des Blancpain Endurance Series 2014 sur MotorsTV à partir de 13h00, coup d’envoi de la retransmission des 24 Heures de Spa en direct live. Tout au long des tours des voitures GT3 sur le circuit de Francorchamps, vous pouvez suivre en direct la course Auto des 24 Heures de Spa 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la course d’endurance des 24h de Spa avec le replay vidéo des moments forts de cette 4ème manche est disponible ici même avec les résultats complets.



Le coup d’envoi de la course d’endurance des bolides GT3 a été donné hier, samedi à 16h30 donnant ainsi le départ à 61 voitures GT3 pour cette 4ème manche des Blancpain Endurance Series 2014 qui se passent sur le circuit de Francorchamps en Belgique.

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps 2014 interviennent après les 24h du Mans qui ont lieu à la mi-juin et qui ont été remportées par l’équipage Benoît Treluyer – Marcel Fässler – André Lotterer à bord de leur Audi R8.

Les premières heures des 24H de Spa ont été spectaculaires avec des accidents aussi grave les uns que les autres. D’ailleurs, le peloton qui a été divisé en deux groupes a été à l’arrêt le long du circuit et plusieurs sorties des « Safety Car » ont été enregistrées. De plus, la course a été bloquée à trois reprises au cours du premier jour à cause de ces accidents répétitifs.

En raison de la difficulté de maitriser les voitures GT3, les accidents ont été causés, en grande partie, par des erreurs de pilotage à l’exemple du pilote russe Vlacheslav Maleev qui a quitté la piste dans le raidillon.

Quelques heures nous séparent de la fin des 24 Heures de Spa et plusieurs voitures ont déjà abandonné la course d’endurance.

Avec un départ mené par une Audi R8 LMS Ultra de l’équipe Belge WRT et une Ferrari 458 Italia d’AF Corse, les choses se sont accélérées et les positions ont changé rapidement avec l’Audi R8 d’Ortelli de l’équipe Sainteloc Racing qui prenait la tête devançant ainsi la BMW Z4 VDS de Luhr, les deux Audi R8 de l’équipe WRT pilotées par Vanthoor et Mies ainsi que la Mercedes SLS AMG de Schneider de l’équipe Motorsport.

Voir les 24h de Spa 2014 en streaming

Ce dimanche 27 juillet, vous avez rendez-vous pour regarder en direct les 24 Heures de Spa-Francorchamps en direct live sur MotorsTV à partir de 13h00 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h00 coup d’envoi de la diffusion de la 4ème manche des Blancpain Endurance Series 2014 en direct depuis le circuit de Francorchamps en Belgique, vous pouvez voir en live direct la course des 24h de Spa sur la chaîne MotorsTV.

