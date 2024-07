24 Heures de Spa Streaming et Retransmission en Direct TV Video sur Internet

Retransmission de la course Les 24h de Spa Francorchamps 2014 en direct live : Voici comment regarder les 24h de Spa 2014 en direct à la télévision. Ainsi, on peut voir la course Auto en direct des 24h de Spa 2014 en direct live TV en Belgique et sur MotorsTV ce samedi 26 juillet et dimanche 27 juillet 2014à partir de 16h00 et qui dure sur toute la journée. La diffusion des 24 heures de Spa, sur le circuit de Francorchamps en Belgique, sera assurée en direct sur la chaîne MotorsTV et en Direct Live Streaming sur Internet.

Après les 24 heures du Mans remportées par Audi, c’est au tour des 24 heures de Spa qui a lieu à Francorchamps en Belgique, une course Endurance à suivre en direct ce samedi sur la chaîne MotorsTV à partir de 16h00.

En effet, la 4ème manche des Blancpain Endurance Series 2014 est à voir ce samedi et se déroule sur le circuit de Francorchamps. Pour cela, Audi alignera le prestigieux équipage qui a remporté en mi-juin les 24 heures du Mans. Les pilotes des voitures Audi sont déterminés à signer encore une nouvelle performance en remportant les 24 Heures de Spa 2014 mais la course d’endurance n’est pas facile et promet un beau spectacle pour les fans du sport automobile.

Bien qu’ils partent favoris, les pilotes des voitures Audi sont conscients de la difficulté du circuit de Francorchamps. En effet, Benoît Treluyer de l’équipe Audi a déjà roulé sur le circuit de Francorchamps en juin dernier et maitrise très bien sa Audi R8 LMS Ultra. Quant à son coéquipier Marcel Fässler, il a déjà gagné les 24 heures de Spa en 2007 alors que André Lotterer est en quelque sorte l’enfant de la Belgique et dispute les 24 Heures de Spa sur un circuit qu’il maîtrise très bien surtout qu’il a disputé les deux dernières éditions.

Regarder les 24 heures de Spa en direct Tv et Streaming sur Internet

Les 24 Heures de Spa 2014 en Streaming : profitez de regarder les 24h de Spa 2014 au circuit de Francorchamps en Belgique en direct live dès le départ à 16h00 sur MotorsTV et sur Internet en streaming.

Samedi 26 juillet 2014, les 24heures de Spa se déroulent sur le circuit de Francorchamps en Belgique. Vous pouvez voir le départ de la course, les 24 heures de Spa en intégralité et l’arrivée des pilotes en direct sur votre ordinateur PC, votre télé, votre iPhone ou votre tablette. Aucune limite pour voir les 24 heures de Spa 2014 en streaming avec MotorsTV. Dès la fin de la course d’endurance, vous pouvez revoir les 24h de Spa 2014 en vidéo replay sur Internet, avec résumé video, classement du 24 heures de Spa et interviews sur le site Tixup.

