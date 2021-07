Tour de France en Direct TV + Video Replay Etape 19 en Streaming sur Internet

Voici comment regarder en direct la 19ème étape du tour de France 2014. Le TDF 2014 se poursuit ce vendredi 25 juillet avec la 19ème étape du Tour de France qui aura lieu ce vendredi à partir de 12h15. Il est possible de voir en direct cette nouvelle étape du Tour De France 2014 sur France 3 et France 2 dès 12h15, coup d’envoi du départ de la 19ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 19ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur 208 km avec une arrivée à Bergerac, vous pouvez regarder le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 19ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Après une dix-huitième étape assez difficile et la victoire de l’Italien Vincenzo Nibali, les coureurs attaquent aujourd’hui la dix-neuvième étape du Tour de France s’étalant de Maubouret Pays du Val d’Adour à Bergerac. Une distance de 208,5 km attend les participants.

Hier les coureurs ont été menés de Pau à Hautcam pour la dernière étape de montagne de la Grande Boucle 2014. Une course de 145,5 Km avec uniquement deux cols. Pour résumer l’étape fort en émotions, c’est l’Italien Vincenzo Nibali qui a décroché la victoire lors de cette étape, sa 4ème lors de ce Tour de France 2014. Une victoire qui confirme qu’il est bien l’homme fort de cette Grande Boucle.

La deuxième place de cette dix-huitième étape a été remportée par le français Thibault Pinot et qui devance Rafal Majk qui occupe la troisième place. Celui-ci a tout de même préservé son maillot à points et reste le meilleur grimpeur du tour 2014.

José Joaquín Rojas a été disqualifié à ce niveau de la compétition car il s’était abrité derrière une voiture. Un autre événement important qui s’était déroulé lors de cette étape est l’abandon de Heinrich Haussler de l’équipe « IAM ».

Aujourd’hui, les coureurs feront face à une distance plus élevée que la précédente, 208,5 Km qui les attend. Il parcourront la distance de Maubouretg Pays du Val d’Adour à Bergerac, à deux jours de la dernière étape du TDF 2014 à Paris.

Video Etape 19 Tour de France 2014

Pour suivre en direct la 19ème étape en live du Tour de France 2014, rendez-vous sur France 2 à la télévision à partir de 12h15. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir la 19ème étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

LIENS SPONSORISES





19ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Ce vendredi 25 juillet, vous avez rendez-vous pour regarder en direct la dix-neuvième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 12h15 et sur France 2 dès 15h00 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 12h15, coup d’envoi du départ de la 19ème étape du Tour de France 2014 de Maubourguet Pays du Val d’Adour, vous pouvez voir en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3.

Pour continuer à regarder en direct la suite du Tour sur France 2 dès 15h00 ainsi qu’en live streaming sur Internet, c’est ici que le Tour de France est à voir!

Partager : Twitter

Facebook