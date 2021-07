Streaming Tour de France > 11ème étape en direct tv et live sur Internet

Voici comment voir en direct la 11ème étape du tour de France dans son 101ème édition. Après une journée de repos, c’est ce mercredi 16 juillet que la 11ème étape du Tour de France 2014 aura lieu et il est possible de regarder en direct cette nouvelle étape du TDF 2014 sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 11ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 11ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur plus de 187,5km, vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 11ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Alors que la compétition continue, quatre Français se disent à ce stade parmi les 10 premiers du classement et trois d’entre eux se projettent sur le podium assurant avoir toutes leurs chances.

Bardet, Pinot, Péraud, Gallopin sont toujours dans la course et se voient déjà parmi le classement des 10 premiers de ce Tour de France. Bardet, Pinot et Péraud vont même plus loin en espérant être parmi les trois premiers. Il faut dire que rien n’est impossible et qu’à ce niveau de cette grande compétition les Français s’en sortent très bien. D’ailleurs, Bardet, Pinot et Péraud ont prouvé qu’ils pouvaient aller loin encore. Bardet compte sur les quatre arrivées en altitude (Chamrousse, Risoul, Plat d’Adet et Hautacam) et l’étape du Port de Balès pour créer de la distance.

Pour l’instant les trois potentiels vainqueurs sont Nibali, Richie Porte et Alejandro Valverde vu que cette année aucun ancien vainqueur du Tour de France n’est présent. Effectivement Alberto Contador a quitté la compétition laissant le champs libre aux trois autres cyclistes. Mais précisons-le rien n’est encore joué et tout peut changer.

Il serait déjà très bien que les Français soient parmi le top 10 mais s’ils arrivent au podium la joie serait certainement multipliée comme leur espoir pour le prochain tour.

Video Etape 11 Tour de France 2014

Pour voir la 11ème étape en live du Tour de France 2014, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez regarder la 11ème étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

11ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Rendez-vous ce mercredi 16 juillet pour regarder la onzième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 11ème étape du Tour de France 2014 de Besançon, vous pouvez regarder en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en live streaming sur Internet.

