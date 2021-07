Streaming Tour de France > 8ème étape en direct tv et live sur Internet

Regardez la retransmission de la 8ème étape du Tour de France 2014 en direct TV sur France 2 ainsi qu’en live streaming sur Internet. Ce samedi 12 juillet 2014, vous pouvez regarder la 8ème étape du Tour de France 2014 en direct télé. Tout au long du parcours de la 8ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur 161km, vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. La video de la 8ème étape du Tour de France 2014 avec le replay résumé de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Après une longue et dure étape de plus de 234 km, les coureurs du Tour de France 2014 s’attaqueront ce samedi 12 juillet à la 8ème étape qui s’étale sur près de 161 km et dont le départ sera donné de Tomblaine à partir de 13h50 pour une arrivée à Gérardmer La Mauselaine.

Lors de l’étape d’hier, le slovaque Peter Sagan (maillot vert et maillot blanc) de l’équipe italienne Cannondale a réussi à arracher la première place pour monter sur le podium accompagné du français Tony Gallopin (équipe belge Lotto-Belisol) ainsi que le néerlandais Tom Dumoulin, membre de la team Giant-Shimano.

Cependant, le classement général n’a pas trop changé en tête et l’italien Vincenzo Nibali est toujours premier avec son maillot jaune suivi de près par le norvégien Jakob Fuglsang de l’Astana Pro Team et le vainqueur de la 7ème étape Peter Sagan dont l’écart est de +44 secondes sur Nibali.

La 8ème étape du Tour de France comporte deux cols de catégorie 2 et un col de catégorie 3. Le premier croisera les coureurs au 142ème km, le col de a Croix des Moinats de 891 mètres de hauteur sur un trajet de 7,6 km de montée à 6%. Quant au deuxième col, il s’agit également d’un col de catégorie 2, Col de Grosse Pierre) et ce, tout juste après le premier, précisément au 150ème km avec une altitude de 901 mètres et qui s’étend sur 3 km de montée à 7,5%. Quant au troisième col de catégorie 3, Côte de La Mauselaine, il débauche sur l’arrivée et s’agit d’un trajet de 1,8 km de montée à 10,3%.

Video Etape 8 Tour de France 2014

Pour regarder la 8ème étape en live du Tour de France 2014, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez regarder la 8ème étape du Tour de France avec le player web à installer simplement.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

8ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Rendez-vous ce samedi 12 juillet pour regarder la huitième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 8ème étape du Tour de France 2014, vous pouvez regarder en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en live streaming sur Internet.

