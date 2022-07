Etape du Tour de France à Voir en Direct TV + Video Streaming sur Internet

Regardez la retransmission de la 1e étape du Tour de France 2022 en direct TV sur France 2 et en live streaming sur Internet. Ce vendredi 1 juillet 2022, vous pouvez voir la 1ère étape du Tour de France 2022 en direct télé. Tout au long du parcours de la 1ère étape du Tour de France 2022, vous pouvez suivre la course en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. La video de la 1ère étape du Tour de France avec le replay résumé de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour.

Le Tour de France débute enfin ! Quel plaisir de retrouver le rendez-vous estival sur les routes de France, ou plutôt du Danemark puisque c’est à Copenhague qu’est donné le Grand Départ du Tour de France 2022 ce vendredi 1 juillet. Aujourd’hui, les coureurs entament l’épreuve avec une nouvelle étape celle de Copenhague Copenhague. Sur place, le pont de la Reine Louise est réputé comme la voie cyclable la plus empruntée au monde. Les cyclistes du Tour de France 2022 ont le privilège de s’élancer un par un sur la rampe de départ, pour un circuit en ville qui les mène notamment devant les jardins de Tivoli et la Petite Sirène. Une poignée de virages donne sa technicité au parcours, mais ne privera pas le rouleur le plus puissant du premier Maillot Jaune du Tour de France 2022.

Voir le Tour de France 2022 en Streaming

Pour voir la 1ère étape en direct du Tour de France 2022, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir le Tour de France avec le player web à installer simplement. Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

1ère Etape du Tour de France 2022 en Direct

Rendez-vous ce vendredi 1 juillet pour voir la première étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h40 et sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet. Dès 13h40, coup d’envoi du départ de la 1ère étape du Tour de France 2022, vous pouvez voir en live direct le TDF 2022 ainsi qu’en live streaming sur Internet.

Tour de France 2022 en Direct