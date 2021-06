Retransmission du match Suisse France en direct tv et Streaming sur Internet

Voici le match Suisse France Foot en direct à voir. Pour regarder le match Suisse France du vendredi 20 juin 2014 en direct live streaming et la retransmission du match Suisse Vs France en direct à la télévision, voici le programme foot de la journée. A 21h00 ce vendredi le match Suisse – France est diffusé TF1 et sur beIN Sport 1. La 2ème journée de la phase des poules du groupe E de la Coupe du Monde avec le match entre Suisse France est à voir en vidéo replay avec les buts et le résumé ainsi que le direct gratuit en Streaming sur Internet dès le coup d’envoi du match Suisse – France en direct sur TF1 et beIN Sport 1 avec le programme foot de la Coupe du Monde dès la fin du match ainsi que la diffusion télé du match Suisse – France avec l’horaire en France.

Ce soir, un match très important pour les Bleus qui ne visent que la finale de la Coupe du Monde 2014. En effet, la France affrontera ce soir sa voisine la Suisse au stade Arena Fonte Nova, à partir de 21h.

Deux voisines qui se sont déjà confrontées mais le résultat était plutôt favorable du côté français. En effet, depuis 1992, la Suisse n’a pas réussi à vaincre la France.

Ainsi, ce groupe E qui comporte la Suisse, classée 6ème selon la FIFA, n’aurait jamais commencé une coupe du monde avec deux victoires consécutives. Donc, ce soir, un défi de grande envergure attend l’équipe suisse. Les chances pourraient être des deux côtés surtout que le dernier match où ces deux équipes se sont affrontées remonte au 13 Juin 2006 où le résultat était de 0-0.

Mais, l’équipe française de Didier Deschamps est très confiante surtout avec ses huit victoires sur dix. Leur buteur Karim Benzema semble être au mieux de sa forme avec déjà deux buts à son actif dans cette Coupe du Monde 2014. Donc, si ce match sera favorable pour les français, ils passeront aux huitièmes de finale.

Match Suisse – France : Formations probables:

Suisse : Benaglio, Lichtsteiner, Djourou, Von Bergen, Rodriguez Behrami, Inler, Shaqiri, Xhaka, Mehmedi, Drmic

France : Lloris, Debuchy, Varane, Sakho, Evra, Cabaye, Pogba, Matuidi, Valbuena, Benzema, Griezmann



Regarder le match Suisse France en direct Tv et Streaming sur Internet

Le deuxième match de la France de la coupe du Monde 2014 ce vendredi 20 juin 2014 avec la rencontre entre Suisse – France sera retransmis en direct gratuit à la télévision sur TF1 et beIN Sport 1.

A partir de 21h00, horaire du coup d’envoi du match de football Suisse – France en direct. A la télévision sur beIN Sport 1 ou sur TF1 en direct ou en live Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Suisse – France en Streaming.

Quelques minutes avant le coup d’envoi du match Suisse – France sur beIN Sport 1 de la Coupe du Monde 2014, revenez ici même sur le site Tixup pour tout savoir de la diffusion du match en direct live streaming sur Internet. A vous de voir la Coupe du Monde 2014 avec le match en direct Suisse France ce soir, c’est ici que le match Suisse France se passe!

