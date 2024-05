Finale Russie Finlande Hockey sur Glace en Streaming Live + Video Championnat du Monde

Regardez le match Russie Finlande en finale du Championnat du Monde de hockey sur glace ce dimanche 25 mai 2014 à 20h (14h ET). En direct live, pour voir la diffusion en streaming Internet et en direct TV de la finale Russie Finlande de hockey en direct et en replay, cliquez ici. Dès la fin de la finale Russie Finlande est à revoir en video replay avec le résumé et les buts du match des Mondiaux de hockey.

Ce dimanche 25 mai 2014, c’est un match choc qui oppose en finale de Championnat du Monde de hockey sur glace 2014 l’équipe de Russie à celle de Finlande. Pour les amateurs de hockey de la planète, ce match est une revanche très attendue des derniers Jeux Olympiques de Sotchi 2014. Pour la Finlande, cette finale du dimanche 25 mai 2014 est une neuvième finale d’un championnat mondial. Les hockeyeurs finlandais ont la possibilité de remporter leur troisième couronne mondiale.

Mais c’est bel et bien la Russie qui reste la grandissime favorite de cetLe finale du Championnat du monde de hockey sur glace. En 9 matches et autant de victoires, l’équipe russe de hockey impressionne tous les observateurs du circuit. C’est la Russie qui a les faveurs des pronostics pour cette finale Russie Finlande.

La finale des Mondiaux de hockey est à voir en direct live, avec notamment le streaming du match Russie Finlande dès le début du match. Notez bien l’horaire de Russie Finlande à 20h heure de Paris, soit 14h ET. Ce soir du dimanche 25 mai 2014, le match Russie Finlande est diffusé en direct TV au Canada sur la chaine CBC, RDS et NBCSN, et en France sur la chaine Sport+ et en Suisse sur la chaine RTS, ainsi qu’en streaming live et video replay pour un match à voir sur tablette, ordinateur PC, smartphone Android ou iPad. Revenez ici sur Tixup quelques minutes avant le début du match Russie Finlande pour tout savoir de la retransmission de la finale. A vous de voir!

C’est une finale explosive qui attend les supporters de la Russie et de la Finlande lors de ce dernier match des Championnats du Monde de hockey sur Glace 2014.

