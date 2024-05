Regarder Nancy Nanterre: Basket Finale Coupe de France en direct Tv et Live Streaming

Suivez en direct le match de la finale de la Coupe de France masculine de Basket entre Nancy et Nanterre en direct Tv ou en streaming live sur Internet à partir de 18h20, et ce, sur Canal+Sport. Le match Nancy Nanterre s’inscrit dans la finale de la Coupe de France de Basketball et la retransmission du match Nancy Nanterre sera assurée par Canal+Sport à partir de 18h20. Vous pouvez donc regarder le match Nancy Nanterre de la finale de la Coupe de France de basket sur Canal+Sport dès 18h20.

La finale de la Coupe de France de Basket masculine aura lieu ce dimanche 11 Mai 2014 à partir de 18h20 au stade Pierre de Coubertin (Paris) et opposera Nancy à Nanterre.

En effet, cette finale revêt une importance capitale pour Nanterre, champion en Titre et non-qualifié pour les play-offs mais également c’est la dernière chance pour espérer une qualification pour une participation européenne la saison prochaine. Le vainqueur de cette finale de la Coupe de France pourra disputer l’Eurocoupe.

Nancy, qualifiée aux Play-offs après avoir terminé 4ème du Pro A, se déplace à Paris pour arracher cette coupe et ne compte pas faire le rôle de figurant bien que la mission est assez difficile devant des supporters qui crient « Ici, c’est Nanterre ». Le coach de Nancy qui a sauvé l’équipe retrouvée la saison dernière au bord du gouffre en est conscient et mise sur la motivation de ses joueurs pour réaliser un exploit.

« Nanterre est une grande équipe qui s’est tout simplement abimée avec son parcours européen. Je la trouve bien plus forte que la saison passée (…) Les battre, en plus à Paris ne sera pas chose aisée« , a indiqué Alain Weisz.



Basket Finale Coupe de France: Match Nancy – Nanterre en direct et Streaming TV

Le basket ce soir avec la finale de la Coupe de France Nancy – Nanterre qui sera retransmis en direct à la télévision ce soir sur Canal+Sport. Rendez-vous donc pour les fans de basket et les supporters des deux équipes à partir de 18h20, Nancy – Nanterre sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Nancy – Nanterre en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

J’aime ça : J’aime chargement…