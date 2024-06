GP F1 Espagne Streaming : Direct + Replay Video du Grand Prix d’Espagne

Voici la retransmission du GP F1 Espagne 2014 en direct : pour regarder la Formule 1 en live streaming ce dimanche 11 mai 2014 dès 13h45 et le GP de F1 Espagne 2014 en direct TV et en direct sur Internet. Avec le départ du GP Espagne en direct, la course de F1 en intégralité et bien entendu l’arrivée du GP F1 Espagne 2014, les résultats, les classements dès la fin du Grand Prix de Catalogne. En direct, en résumé et en video replay, le GP F1 Espagne 2014 va compter dans cette saison de Championnat du Monde de F1.

Voici arrivée la 5ème manche du Championnat du monde de Formule 1 2014 ce dimanche 11 mai 2014 avec le Grand Prix d’Espagne couru sur le Circuit de Catalunya à Barcelone. L’horaire de départ du Grand Prix de F1 Espagne 2014 a été fixé à 14 heures précises par le Formula One Management Group. Une heure du départ du GP à ne pas rater si vous voulez voir la course en direct TV, sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone. Avec un player web facile à installer, il est facile pour les fans de F1 de voir le GP F1 Espagne 2014 en direct cet après-midi.

Après les 5 premiers Grands Prix de la saison de F1, le classement du championnat du monde des pilotes commence à prendre forme. Mais le GP d’Espagne 2014 pourrait bouleverser les positions établies. La course semble plus serrée que depuis le début de la saison, et le classement du GP F1 Espagne 2014 n’est pas encore établi. Sur la grille de départ du Grand Prix, c’est le Britannique Lewis Hamilton qui part en pole position, après avoir réglé au dernier moment son coéquipier Mercedes Nico Rosberg. Doublé Mercedes donc au Grand Prix d’Espagne 2014, du moins sur la grille de départ… Pour jouer les trouble-fêtes, les observateurs du circuit de F1 mettent tous leurs espoirs sur le pilote Red Bull Daniel Ricciardo qui a animé la séance d’essais et pourrait provoquer une surprise pour le vainqueur du GP F1 Espagne 2014. Comme le montre cette vidéo du GP F1 Espagne 2014 :

Le grand absent coté Red Bull, c’est bien entendu Sebastian Vettel, qui a écopé d’une pénalité et dont la monoplace ne part qu’à la 15ème sur la grille de départ du GP Espagne. Le pilote allemand pourra-t-il remonter ce handicap? Ce sera un des enseignements que donnera le départ du Grand Prix, en direct de Barcelone à 14h. De même, un autre enseignement sera apporté par Romain Grosjean. Le pilote français de Lotus devra démontrer ses capacités à capitaliser sur sa 5ème place tout au long du Grand Prix d’Espagne. Un beau challenge en perspective.

Quant au deuxième pilote Toro Rosso Jean-Eric Vergne, il savait bien avant le Grand Prix F1 de ce dimanche qu’il partirait en dernière position à 14h, à cause d’une perte de roue lors des essais libres du circuit de Catalunya.

Notez bien l’heure de départ du GP de F1 Espagne 2014 pour ne rien rater de ce moment stratégique, en particulier sur un circuit comme celui de Barcelone. Ne ratez pas le début du GP de Formule1 et revenez ici même sur Tixup quelques minutes avant pour tout savoir sur la diffusion du Grand Prix d’Espagne 2014. En direct à la télévision sur la chaine Canal+ qui retransmet la course en intégralité et en exclusivité, et en live streaming sur Internet, pendant près d’une heure trente minute. Vous saurez tout ici.

Pour ce premier Grand Prix 2014 en Europe, Ferrari et Red Bull espèrent profiter du GP Espagne pour mettre à mal la domination écrasante de l’écurie Mercedes. A Barcelone, le Grand Prix de Catalogne pourrait rebattre les cartes. Fernando Alonso est sur ses terres. Avec plus de 30 points de retard sur Rosberg et Hamilton, c’est au pilote Espagnol d’aller bousculer le destin, même si la victoire au GP F1 Espagne 2014 sourit 8 fois sur 10 au pilote de la monoplace en pole position dès le départ du Grand Prix. Un GP d’Espagne à suivre en direct…

