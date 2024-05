Bermane Stiverne vs Chris Arreola Live Stream Video WBC 2014

Voici comment regarder le combat de boxe en direct live streaming Bermane Stiverne vs Chris Arreola 2 2014 et la diffusion du rematch du Championnat du Monde WBC 2014 des poids lourds entre Bermane Stiverne et Chris Arreola au Galen Center de Los Angeles ce samedi soir 10 mai 2014 à 8h. En direct TV et en live stream sur Internet, suivez le combat Arreola Stiverne en video sur tablette, sur smartphone ou ordinateur, avec le résumé et le résultat du combat Bermane Stiverne vs Chris Arreola.

En direct du Galen Center de l’Université USC de Los Angeles, vous pouvez voir en direct le combat Bermane Stiverne vs Chris Arreola en streaming sur Internet avec le player web simple à installer puisque le combat du Championnat du Monde WBC ce samedi 10 mai 2014 est diffusé en direct sur les réseaux de ESPN, RDS 2, BeinSport et BoxNation entre autres. Impossible de rater cette revanche du combat Bermane Stiverne vs Chris Arreola d’avril 2013.

En effet, le combat WBC de ce soir tourne au duel personnel entre les deux boxeurs poids lourds. Bermane Stiverne a été particulièrement agressif envers son adversaire californien lors de la pesée d’avant-match. Jugez plutôt : « Lors du premier duel entre nous, le plan était de te botter les fesses. Cette fois, je t’enverrai au plancher pour de bon et tu ne te relèveras pas. Dans ton esprit, tu sais ce qui va t’arriver samedi dans le ring. » Des propos auxquels ne nous avait pas habitué Bermane Stiverne (23-1, 20 K.-O.), et encore, nous ne retranscrivons pas ici sur Tixup l’intégralité des propos du boxeur canadien, trop violents pour être publiés sur notre site Internet.

Bermane Stiverne vs Chris Arreola

Le combat pour le championnat du monde WBC 2014 des poids lourds entre Bermane Stiverne et Chris Arreola se déroule ce soir dès 8 heures ET en direct de Los Angeles en Californie. Les amoureux du noble art sauront alors qui de Bermane Stiverne ou Chris Arreola mérite le titre mondial. Le suspenses est à son comble parmi les hommes de boxe. Difficile de savoir à l’avance qui va l’emporter dans ce combat diffusé en direct à la télévision sur ESPN, RDS 2, Bein Sport ou encore BoxNation. Dès 8h à la télévision et sur Internet en live stream le combat Bermane Stiverne vs Chris Arreola est à voir à tout prix. Pour tout savoir, revenez ici même sur le site Internet Tixup un peu avant le début du combat. Vous saurez toutes les explications ici-même.

