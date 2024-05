Retransmission du match Troyes FC Metz en direct Tv et sur Internet

Suivez en direct le match ESTAC Troyes – FC Metz sur beIN Sport 2 ou en Live Streaming sur Internet! Dans le cadre de la 36ème journée de la Ligue 2, l’ESTAC Troyes reçoit le soir du mardi 6 Mai 2014 le FC Metz, un match diffusé en direct sur beIN Sport 2 et en Streaming sur Internet, à partir de 20h45. Le match Troyes – Metz est, selon plusieurs, l’Affiche de la 36ème journée de la Ligue 2 et sa retransmission sera assurée en direct sur la chaîne beIN Sport 2 et en direct sur Internet grâce au Live Streaming.

Dans le cadre de la 36ème journée de la Ligue 2, le FC Metz, leader du championnat, se déplace à Troyes pour affronter l’équipe locale qui se classe à la 10ème places du classement général.

Si l’accession vers la Ligue 1 a été officialisée depuis une dizaine de jours, le FC Metz n’a toujours pas garanti le titre de Champion de la Ligue 2 et une victoire face à l’ESTAC Troyes leur assurera ce trophée après une belle montée de la Division 3 (2012-2013) et un parcours, presque, sans fautes, dans la Ligue 2. Pour les Mosellans, c’est une question de temps. Ils se déplacent à Troyes tout aussi confiants et n’hésitent pas à avancer l’hypothèse d’un sacre face à Troyes pour des festivités vendredi prochain sur la pelouse du stade Saint-Symphorien lors de leur prochain match face au Havre.

Sacré en 2007 Champion de la Ligue 2, le FC Metz pourrait renouer avec les trophée en cas de victoire face à Troyes mais la mission n’est pas aussi facile surtout que le SM Caen leur a mis la pression en remportant, hier, son match face au Stade Brestois.

Alors que l’ESTAC Troyes n’a plus rien à perdre avec sa 10ème place, les Troyens veulent mettre le feu au terrain et faire tomber le leader de la Ligue 2 qui est en tête depuis le 25 octobre 2013. Une victoire face au FC Metz est, pour les Troyens, un signe de bonne forme et un mini-titre, faire tomber l’invincible FC Metz est l’objectif du coach Jean-Marc Furlan et ses hommes. « Il faut rendre fiers nos supporters« , a-t-il indiqué.

Regarder le match ESTAC Troyes – FC Metz en direct Tv et Streaming

Le match Affiche de la 36ème journée de la Ligue 2 entre l’ESTAC Troyes et le FC Metz sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 2. Rendez-vous donc pour les fans des deux équipes à partir de 20h45, Troyes – Metz sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 2 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de voir le match ESTAC Troyes – FC Metz en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match Troyes – Metz. Vous saurez tout ici.

J’aime ça : J’aime chargement…