La Tunisie dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014

Lors du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 à Rio de Janeiro au Brésil, la Tunisie s’est révélée à la tête du groupe B de la zone CAF.

La Tunisie affrontera lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, le Cap-Vert, la Sierra Leone et le vainqueur de la rencontre entre la Guinée Équatoriale et le Madagascar.

Les matchs éliminatoires de la zone Afrique auront lieu du 1er juin 2014 au 10 septembre 2013. Bonne chance alors à notre équipe nationale et vivement sa participation à la Coupe du Monde 2014 au Brésil et espérons bien un passage au deuxième tour et pourquoi pas à un tour plus avancé.

Groupe A : Afrique du Sud, Botswana, République Centrafricaine, Somalie/Ethiopie

Groupe B : Tunisie , Cap-Vert , Sierra Leone , Guinée Equatoriale / Madagascar

Groupe C : Côte d’Ivoire, Maroc, Gambie, Tchad/Tanzanie

Groupe D : Ghana, Zambie, Soudan, Lesotho/Burundi

Groupe E : Burkina Faso, Gabon, Niger, São Tomé et Principe/Congo

Groupe F : Nigeria, Malawi, Seychelles/Kenya, Djibouti/Namibie

Groupe G : Égypte, Guinée, Zimbabwe, Mozambique/Comores

Groupe H : Algérie, Mali, Bénin, Erythrée/Rwanda

Groupe I : Cameroun, Libye, Swaziland/RD Congo, Guinée Bissau/Togo

Groupe J : Sénégal, Ouganda, Angola, Ile Maurice/Liberia

