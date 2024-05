Video Finale Coupe de France 2014 : Résumé Buts et Replay en Streaming Direct Live sur Internet du Match Stade Rennais EA Guingamp

Voici comment revoir le match de la Finale de Coupe de France 2014 de football, entre le Stade Rennais et le club EA Guingamp du samedi 3 mai 2014 au Stade de France. En vidéo le match Rennes Guingamp est disponible en streaming direct sur Internet, sur tablette, sur smartphone Android ou iphone. Vous pouvez aussi voir la finale Rennes Guingamp en replay, avec les vidéos des buts de la finale de Coupe de France 2014, le résultat final et les interviews d’après match. Une finale Stade Rennais En Avant Guingamp comme rarement vu sur France 2 et sur Internet!

C’est une finale 100% bretonne qui a opposé le Stade Rennais à Guingamp ce soir du samedi 3 mai 2014. Dans un Stade de France plein à craquer qui a une fois encore battu tous les records de fréquentation, le match Rennes Guingamp fut un match choc. Il faut dire que c’est la 2ème fois que Rennes et Guingamp jouent une finale de Coupe de France. En 2009, le résultat de la Coupe de France avait révélé un EA Guingamp vainqueur de la finale, avec des buts à revoir en vidéoci-dessous. En 5 ans, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de Bretagne, et c’est une nouvelle Finale Rennes Guingamp qu’offre la Coupe de France 2014.

Video Finale Coupe de France 2014

Le derby Rennes Guingamp a tenu ses promesses, et au bout du suspense, il est désormais possible de savoir le nom du vainqueur de la Coupe de France 2014. Le Stade Rennais a réalisé un fabuleux parcours dans cette édition 2014 et Tixup diffuse l’intégralité des buts de Rennes en vidéo en Coupe de France. C’est à regarder ci-dessous. Rennes attendait une victoire depuis 1971. L’EAG avait offert à la ville de Guingamp une victoire dès 2009 il y a 5 ans, contre Rennes déjà.

Video Finale Coupe de France 2014

Plus de 80 000 spectateurs ont assisté à la Finale de la Coupe de France 2014 dans les tribunes du Stade de France. Il faut dire que les deux clubs de Rennes et de Guingamp comptent parmi les plus fervents supporters de France, qui n’ont pas hésité une seconde avant de venir soutenir leur équipe pour cette finale 2014. Ce soir dès 20h45, il est possible de voir le match Rennes Guingamp.

Rennes Guingamp en Video Streaming

En effet, le match de l’EA Guingamp face au Stade Rennais en finale de la Coupe de France 2014 est diffusé à la télévision par la chaine France 2 en direct. Il est donc très simple de regarder le match en direct TV. Pour les supporters qui ne sont pas devant leur écran télé, la solution la plus simple reste le streaming vidéo de Rennes Guingamp par Internet, pour voir la finale de Coupe de France 2014 sur tablette, sur iPhone ou sur ordinateur PC. Notez qu’il est aussi possible de revenir ici même sur le site Tixup pour tout savoir du match Guingamp – Rennes quelques minutes avant le coup d’envoi de la finale, et ainsi de voir et revoir le match à volonté. Vous saurez tout ici.

Video Finale Coupe de France 2014

C’est une finale 100% bretonne qui a opposé le Stade Rennais à Guingamp ce soir du samedi 3 mai 2014. Dans un Stade de France plein à craquer qui a une fois encore battu tous les records de fréquentation, le match Rennes Guingamp fut un match choc à revoir tout simplement avec un player web à installer sur tablette, sur ordinateur ou sur smartphone. Vous trouverez ici sur Tixup la solution pour voir la vidéo de Rennes Guingamp.

J’aime ça : J’aime chargement…