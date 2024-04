Retransmission du Match AC Ajaccio AS Monaco en Video Direct TV et Streaming

Voici comment regarder en direct le match AC Ajaccio – AS Monaco sur la chaîne Canal+ et en Live streaming sur Internet. La Ligue 1 se poursuit ce samedi 26 Avril 2014 avec une affiche entre l’AC Ajaccio qui reçoit l’AS Monaco, et ce, à partir de 17h00. Le match AJA ASM est retransmis en direct Tv sur la chaîne Canal+ ainsi qu’en Streaming sur Internet dès 17h00. Le match AC Ajaccio – AS Monaco compte pour la 35ème journée de la Ligue et sera diffusé en direct sur Canal Plus et sur Internet grâce au streaming.

La Ligue 1 se poursuit ce samedi 26 Avril avec un premier match dès 17h00 entre l’AC Ajaccio et l’AS Monaco. Un match qui promet une belle rencontre footballistique entre l’AS Monaco, deuxième de la Ligue et cherche à consolider sa place derrière le PSG et le dernier de la Ligue 1, l’AC Ajaccio qui se retrouvera surement la saison prochaine relégué en Ligue 2. Cependant, les Corses veulent faire bonne impression et tenir en échec le deuxième de la Ligue 1 ne peut que redonner confiance aux hommes de Christian Bracconi.

Depuis leur défaite la semaine dernière face à Bastia, l’AC Ajaccio lui reste seulement un seul grand match face aux monégasques. Donner du plaisir et leur supporters et en prendre davantage, sont les mots d’ordre pour ce match du coté ajaccien. Cependant, l’AS Monaco ne se déplace pas pour la forme, une victoire est synonyme d’une quasi-officialisation de la deuxième place qui signifie une qualification directe pour la Ligue des Champions.

AC Ajaccio – AS Monaco : Compositions probables

AC Ajaccio : Ochoa – Mostefa (cap), Hengbart, Tonucci, Dielna, Bonnart – Lasne, R.Faty, Gonçalvès – B.André – A.Camara

Monaco : Subasic – Fabinho, R.Carvalho, Abidal (cap), Raggi – Moutinho, Toulalan, Obbadi – J.Rodriguez – Berbatov, Germain

Regarder le match AC Ajaccio AS Monaco en direct Tv et Streaming sur Internet

La Ligue 1 se poursuit ce samedi avec le match de AC Ajaccio et l’AS Monaco qui sera retransmis en direct à la télévision sur la chaîne Canal+. En live TV, dès le coup d’envoi à 17h00, les supporters de l’AS Monaco seront devant leur écran télé pour voir le match de Canal+ ce soir. Face à l’AC Ajaccio, cela va être chaud… En direct Streaming sur Internet, le match AC Ajaccio – AS Monaco est à regarder sur tablette ou ordinateur sur Internet avec une diffusion en live. Pour tout savoir de la diffusion du match Ajaccio Monaco, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. De la même façon, dès la fin de la rencontre, les vidéos des buts de l’AC Ajaccio – AS Monaco sont à voir et revoir en video streaming et en replay sur Internet.

J’aime ça : J’aime chargement…