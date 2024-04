Retransmission du match FC Séville Valence CF en direct Tv + Streaming sur Internet

Voici comment regarder le match FC Séville – Valence CF en direct Tv sur beIN Sport ainsi qu’en Live Streaming sur Internet. La retransmission du match Séville – Valence comptant pour les demi-finales aller de l’Europa League sera assurée en direct sur la chaîne beIN Sport ainsi qu’en Direct Streaming sur Internet à partir de 21h05. Vous pouvez donc voir le match Séville – Valence à partir de 21h05 sur la chaîne de sport beIN Sport ou en direct sur Internet grâce au Live Streaming, et ce, à partir de 21h05.

La Ligue Europa se poursuit ce jeudi 24 Avril 2014 avec les matchs des demi-finales aller qui opposeront d’un coté FC Séville à Valence CF, de l’autre Benfica à la Juventus de Turin.

Dès 21h05, coup d’envoi du match Séville – Valence, vous pouvez assister à une rencontre de haut niveau entre les deux équipes espagnoles qui ont réussi à arracher leur qualification en quart de finales, respectivement, face au FC Porto et Bâle malgré qu’elles étaient mal partis en quart de finales aller.

Le match 100% espagnol opposera le 5ème de la Ligua, le FC Séville, au 8ème du classement, Valence CF, deux clubs qui se connaissent assez pour s’adapter à la compétition et à l’enjeu du match de la Ligue Europa.

Le FC Séville qui reçoit Valence CF sur la pelouse du stade Sanchez Pizjuan est dans l’obligation de remporter le match avec un large score pour garantir une partie de la qualification à la finale puisque le match retour ne sera pas du gâteau pour les hommes de Unai Emery qui connait très bien Valence puisqu’il l’a entraîné de 2008 à 2012 et avec laquelle il a monté sur le podium de la Liga.

Regarder le match FC Séville – Valence CF en direct TV et en Streaming

Pour cette demi-finale aller de la Ligue Europa, le match de FC Séville et Valence CF est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne beIN Sport. En live TV, dès le coup d’envoi à 21h05, les supporters de Valence CF seront devant leur écran télé pour voir le match de beIN Sport ce soir. Face au FC Séville, cela va être chaud… En direct Streaming sur Internet, le match aller FC Séville – Valence CF est à regarder sur tablette ou ordinateur sur Internet avec une diffusion en live. Pour tout savoir de la diffusion du match Séville Valence, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. De la même façon, dès la fin de la rencontre, les vidéos des buts du FC Séville – Valence CF sont à voir et revoir en video streaming et en replay sur Internet.

