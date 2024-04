Retransmission du match Real Madrid Bayern Munich en Direct Tv + Live Streaming sur Internet

Voici comment regarder le match Real Madrid – Bayern Munich en direct Tv et en Live Streaming sur Internet. Les demi-finales de la Ligue des Champions se poursuivent avec le match Real Madrid – Bayern Munich qui sera diffusé en direct sur Canal+ et en Live Streaming sur Internet à partir de 20h45. Ce match, Real- Bayern, dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions sera retransmis en direct sur Canal Plus ainsi qu’en Live Streaming en ligne dès 20h45.

La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi 23 Avril 2014 avec le deuxième match des demi-finales aller qui sera disputé entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Les deux clubs, favoris de la compétition, s’affronteront sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu dès 20h45 devant des milliers de supporters venus encourager leurs équipes.

Entre Pep Guardiola qui se déplace avec Robben et ses coéquipiers à Madrid et l’italien Carlo Ancelotti qui retrouve son buteur Cristiano Ronaldo, le match promet un beau spectacle footballistique riche, sûrement, en buts et suspense. Les deux légendes du football en Europe joueront toutes leurs cartes pour remporter le match qui leur permettra de disputer le match retour à l’Allianz Arena en toute sécurité.

Les Bavarois qui se sont qualifiés face à Manchester United (1 – 1 à l’aller et 3 – 1 en retour) tenteront ce soir de dégager un résultat positif face au Real Madrid pour garantir en quelque sorte leur qualification surtout que le match retour se jouera en Allemagne. Mais également, Pep Guardiola voudrait conserver son titre de C1 remporté l’année dernière face au Borussia Dortmund.

Quant aux Merengues du Real Madrid, ils doivent remporter la rencontre avec un large score pour se déplacer la semaine prochaine à l’Allianz Arena en toute sécurité. Cependant, la mission n’est pas facile face au tenant du titre!

Retransmission du match Real Madrid – Bayern Munich en direct TV et Streaming

Pour cette demi-finale aller de la Champions League, le match de Real Madrid et Bayern Munich est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne Canal+. En live TV, dès le coup d’envoi à 20h45, les supporters du Bayern Munich seront devant leur écran télé pour voir le match de Canal+ ce soir. Face au Real Madrid, cela va être chaud… En direct Streaming sur Internet, le match aller Real Madrid – Bayern Munich est à regarder sur tablette ou ordinateur sur Internet avec une diffusion en live. Pour tout savoir de la diffusion du match Real Madrid Bayern Munich, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. De la même façon, dès la fin de la rencontre, les vidéos des buts du Real Madrid – Bayern Munich sont à voir et revoir en video streaming et en replay sur Internet.

