Regarder Tampa Bay Lightning Canadiens Montreal en Video Streaming + Replay

Voici ce soir le match Canadiens de Montréal vs Lightning de Tampa Bay en direct ce mardi 22 avril 2014 à 19hET. Le 4e match des Séries Eliminatoires de LNH Montreal Canadians Tampa Bay Lightning se joue ce soir. La diffusion du match est à voir en direct TV, streaming Internet et video replay dès la fin du match Tampa Bay Montreal. Cliquez ici pour tout savoir.

C’est bien à 19 heures ET que les amoureux de hockey sur glace ont rendez-vous ce soir du mardi 22 avril 2014 pour regarder en direct le match #4 des Séries éliminatoires entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay. Les Canadiens mènent 3 à 0 dans cette série, et ils ont l’occasion de remporter la série dès ce match. A Montréal d’en profiter dès ce soir, pour ne pas redonner espoir aux joueurs du Lightning.

Il y a fort à parier que les joueurs de Floride vont jeter leurs dernières forces ce soir au Centre Bell de Montréal. Tampa Bay fait partie de ces équipes pour lesquelles rien n’est jamais perdu d’avance. Ce mardi soir, les Montréal Canadiens vont devoir montrer à leurs fans qui est maître chez soi.

Pour voir le match de la NHL en direct live ce soir, avec notamment sur Internet (tablette, smartphone, iphone, ordinateur PC…) profitez du streaming du match Montréal Canadiens Tampa Bay Lightning dès 19 heures heure de Montréal. A la télévision, ce sont les diffuseurs nationaux officiels qui retransmettent sur vos écrans le match des NHL Séries Eliminatoires avec les Canadiens de Montréal. C’est bien sur CBC, RDS et NBCSN que le match est à voir. Mais pour ceux qui souhaitent voir et revoir le match Tampa Bay Lightning Montreal Canadiens streaming live et video replay revenez ici sur Tixup quelques minutes avant le début du match et vous saurez tout en cliquant ici.

