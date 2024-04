Regarder le Match de Demi Finale de Ligue des Champions en Direct Video

Dès ce soir regardez en direct le match de demi-finale de la Champions League 2014 sur Internet en streaming et en direct à la télévision. Voici comment voir le match des demi-finales en video replay de la Ligue des Champions, avec le match Atletico Madrid Chelsea ce soir du mardi 22 avril 2014 et le match de demi finale Real Madrid Bayern Munich du mercredi 23 avril 2014. Le direct à la télévision est disponible dès 20h30 sur Beinsport et dès 20h45 sur Canal+. Ces matches de demi-finales de Ligue des Champions s’annoncent comme de grands matches de l’année 2014. Une nouvelle fois, la Champions League tient ses promesses est affiche des matches de très haut niveau en demi-finale.

Cette semaine Madrid devient la capitale du football mondial, ou du moins du football européen. L’UEFA Champions League tient ses 2 matches de demi-finale 2014 dans la capitale espagnole, avec le Real Madrid mercredi et l’Atletico Madrid mardi soir. Difficile de rêver plus belles affiches en demi finales, avec les 4 équipes les plus en forme du moment. A ce titre, l’absence du FC Barcelone est révélateur de la petite forme actuelle du club catalan.

Demi finale Ligue des Champions

C’est bien l’Atletico Madrdi de Simeone (notre video) qui est en demi finale ce soir contre le Chelsea FC. Mourinho et Chelsea sont les grands favoris dans cette confrontation entre le club anglais et le club espagnol. Mais les joueurs de Chelsea savent à quel point ils auraient tort de sous-estimer la détermination des Madrilènes.

Demi finale Ligue des Champions Video

Ça sera certainement compliqué pour Chelsea d’aller chercher une victoire à Madrid sur le terrain de l’Atletico. Mais sur ce système de demi-finales de Ligue des Champions avec match aller retour, le club de Chelsea devrait être capable de s’imposer au final. Idem pour le Real Madrid face au Bayern Munich. Mais qui sait si l’on ne pourrait pas retrouver deux clubs madrilènes en finale de Champions League 2014?

A noter que le match de ce soir est classé à très haut risque pour les supporters.

Demi-finale Champions League Streaming

Le match de demi-finale de Ligue des Champions 2014 est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne BeIN sport ce soir dès 20h30 mardi et sur Canal+ ce mercredi soir dès 20h45. Quelques minutes avant le coup d’envoi du match, revenez ici même sur le site Tixup pour tout savoir. Pour regarder la demi finale à la télévision, sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone, avec ADSL ou Wifi, il y aura toujours une solution à ce que vous cherchez. Vous saurez tout ici.

