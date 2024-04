Tampa Bay Lightning Montreal Canadiens > Live Stream Series Eliminatoires Hockey sur Glace

Regardez le match des Canadiens de Montréal qui accueillent le Lightning de Tampa Bay ce dimanche 20 avril 2014 à 19h ET dans le cadre des Séries Eliminatoires de LNH. En direct live du Center Bell de Montreal, pour voir la diffusion en streaming Internet et en direct TV le match Tampa Bay Lightning vs Montreal Canadiens en direct et en replay, cliquez ici.

Ce dimanche 20 avril 2014, rendez-vous dès 19h ET pour regarder en direct live le 3e match des Séries élimintoires de NHL avec les Canadiens de Montréal qui reçoivent les joueurs de Tampa Bay Lightning. Les Canadiens mènent 2 à 0 dans cette série, et normalement, cela devrait se traduire par une victoire finale pour le Tricolore. Statistiquement, il n’y a pas photo: 47/51. Le Tricolore doit confirmer face à Tampa en séries.

Les Montréal Canadiens reçoivent le Tampa Bay Lightning ce dimanche soir pour un superbe match de NHL Series 2013 / 2014. Ils ont intérêt à bien rentrer dans le match et à ne pas se faire surprendre par des buts marqués très vite.

Bref, la NHL c’est à voir en direct live, avec notamment le streaming du match Montréal Canadiens Tampa Bay Lightning. Le match Tampa Bay Lightning Canadiens de Montréal commence dès 19 heures ET ce soir du dimanche 20 avril 2014. Le match des NHL Séries Eliminatoires avec les Canadiens de Montréal est diffusé en direct TV au Canada sur la chaine CBC, RDS et NBCSN, ainsi qu’en streaming live et video replay pour un match à voir en cliquant ici.

J’aime ça : J’aime chargement…