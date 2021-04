Retransmission du match Real Madrid FC Barcelone en Direct

Voici comment regarder en direct le match Real Madrid FC Barcelone sur Tv et streaming sur Internet. Vous pouvez voir le match Real Madrid – FC Barcelone en direct sur Canal+Sport à partir de 21h30 et en Live streaming sur Internet. Le classico s’inscrit cette fois dans le cadre de la finale de la Coupe du Roi. La retransmission du match Real Madrid – FC Barcelona sera assurée ce mercredi 16 Avril 2014 à partir de 21h30 sur Canal+Sport et en Live streaming sur Internet. La Finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone sera diffusée dès 21h30 en direct sur Canal+Sport et en Streaming en ligne sur Internet.

Un Clasico pour la finale de la Coupe du Roi en Espagne entre les deux légendes du football espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone. Un match qui promet un très beau spectacle footballistique de haut niveau à suivre en direct sur Canal+Sport et en Streaming en ligne sur Internet.

Pour la troisième fois cette saison, Catalans et Madrilènes s’affronteront pour remporter la finale de la Copa del Rey, un duel à suivre en direct depuis le stade Mestalla de Valence.

Pour ce duel, Real Madrid – FC Barcelone, Cristiano Ronaldo a été déclaré forfait pour ce match à cause d’une blessure à la cuisse. Le portugais n’a jamais raté un Clasico depuis son arrivée à Madrid mais son coach, Carlo Ancelotti a déclaré préférer garder son buteur dans les gradins pour ne pas prendre de risque avec lui surtout qu’il leur reste des matchs importants, notamment les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Du coté des catalans, l’enjeu est bien plus qu’une coupe, c’est la réputation du Barça qui est en jeu. Pour mettre fin aux rumeurs quant à la forme des joueurs catalans, ces derniers devront assurer lors de cette finale face aux Meringues surtout après une défaite amère en Liga face à Grenada.

Le coup d’envoi de la finale de la Coupe du Roi (Copa del Rey) sera donné le soir du mercredi 16 Avril 2014 à 21h30 et la rencontre opposera la meilleure attaque, le Barça avec 25 buts, face au Real Madrid n’ayant encaissé aucun but lors de la compétition. En somme, c’est un match entre la meilleure attaque et la meilleure défense.

Match Real Madrid – FC Barcelone en Direct et Streaming

Le match de la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid – FC Barcelone sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport. Rendez-vous donc pour les supporters des deux équipes à partir de 21h30, Real Madrid – FC Barcelone sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Real – Barça en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match Real Madrid – FC Barcelone. Vous saurez tout ici.

