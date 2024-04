Regarder le match Juventus Olympique Lyonnais en direct Tv et Streaming sur Internet + Replay des buts

Votre soirée ce jeudi 10 Avril 2014 sera animée par un match de football en direct entre la Juventus de Turin et l’Olympique Lyonnais en direct sur beIN Sport 1 ou en Live Streaming sur Internet. Vous pouvez regarder le match de l’Europa League entre le Juventus et l’OL à partir de 21h05 sur beIN Sport 1. Le coup d’envoi du match Juventus Olympique Lyonnais sera donné à 21h05 et la retransmission du match Juve OL en direct sur beIN Sport 1 et en Live Streaming sur Internet.

Dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais se déplace à Turin pour affronter la Juventus à partir de 21h05. Cette rencontre sera retransmis en direct sur la chaîne beIN Sport 1 et en Live streaming sur Internet.

Suite au match aller des quart de finale de la Ligue Europa qui s’est terminé sur le petit score en faveur de la Juventus, l’Olympique Lyonnais se déplace à Turin en espérant un exploit quasi-impossible, surtout que les coéquipiers de Pirlo n’ont pas cédé sur leur terrain cette saison.

Les français devront se passer des services de plusieurs de leurs pointures à l’exemple de Grenier, Gourcuff, Miguel Lopes, Dabo et Fofana qui sont toujours forfaits pour ce déplacement en Italie.

Malgré sa victoire au stade Gerland, le coach italien, Antonio Conte, pourrait compter sur une équipe B afin de faire tourner son effectif. Cependant, un tel choix doit être bien étudié pour éviter toute surprise. Pour Conte, il faut trouver une formation équilibrée et la meilleure équipe possible pour avoir la certitude de faire un résultat positif et se qualifier.

Match Juventus Olympique Lyonnais en direct

Pour ce quart de finale retour de la ligue Europa, le match de l’Olympique Lyonnais chez la Juventus de Turin est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne beIn Sport 1. En live TV, dès le coup d’envoi à 21h05, les supporters de l’OL seront devant leur écran télé pour voir le match OL Juve sur beIn Sport 1 ce soir. Face à la Juventus de Turin, le match sera chaud et intense. En direct Streaming sur Internet, le match retour Juventus – Olympique Lyonnais est à regarder sur tablette ou ordinateur sur Internet avec une diffusion en live. Pour tout savoir de la diffusion du match Juventus OL, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

