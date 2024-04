Basket Pro A : Voir le match JSF Nanterre Strasbourg en direct Tv et streaming sur Internet

Basket Pro A avec le match Nanterre Strasbourg du championnat de France de basket, voici comment regarder à partir de 20h30 le match Nanterre – Strasbourg en en direct live Streaming et la retransmission de Nanterre – Strasbourg en direct à la télévision. C’est ce lundi 7 Avril 2014 que ça se passe à partir de 20h30, un match qui s’annonce intéressant pour les amateurs de basket, la rencontre sera diffusée en direct sur Canal Sport+.

À quatre journée de la fin de la saison régulière, la course aux play-offs bat son plein et les places préférentielles sont convoitées par tous les clubs.

Nanterre, qui reste sur cinq victoires d’affilée depuis la montée des Alto-Séquanais en Pro A, Strasbourg, quant à elle, reste sur quatre défaites! Le match Nanterre – Strasbourg pourrait permettre aux Strasbourgeois d’inverser la tendance en vue d’un éventuel Top 4. Un match décisif pour les deux équipes qui nous rappelle celui de juin dernier.

Cependant, il n’y a que seulement trois rescapés de la douloureuse finale de juin dernier sous les couleurs strasbourgeoises, Louis Campbell, Axel Toupane et Romain Duport et ces trois joueurs comptent bien se rattraper et prendre leur revanche lors de leur déplacement dans la banlieue parisienne.

L’emblématique coach de la JSF de Nanterre, Pascal Donnadieu, a laissé entendre que ses hommes ont quasiment raté la qualification mais une victoire contre la SIG et les résultats de la journée pourraient rapprocher les Nanterriens à un point du trio qui occupe la 7ème place surtout que les prochains matchs seront à leur portée, ils pourraient assurer une qualification.

Match JSF Nanterre – Strasbourg en Direct Streaming

La 26e journée du championnat de Basket Pro A se termine ce lundi 7 avril 2014 avec le match entre JSF Nanterre – Strasbourg qui sera retransmis en direct à la télévision. A partir de 20h30, coup d’envoi du match JSF Nanterre – Strasbourg en direct. A la télévision en direct ou en live Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder JSF Nanterre – Strasbourg en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

