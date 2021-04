Regarder le Tour des Flandres 2014 : Diffusion en Direct TV + Video Streaming Internet

Voici comment regarder la diffusion du Tour des Flandres 2014 en direct et en vidéo pour voir la course en live et le résumé du Tour des Flandres 2014 dès l’arrivée de cette épreuve de la Coupe du Monde UCI. Dimanche 6 avril 2014, dès 12h30, vous pouvez voir le Tour des Flandres 2014 en direct à la télévision et sur Internet, grâce au streaming vidéo de la course. Fan de cyclisme, vous êtes au bon endroit!

Comme chaque année, le « De Ronde van Vlaanderen » ou « Tour des Flandres » constitue le point d’orgue de la saison des Classiques de printemps pour tout fan de cyclisme qui se respecte. Pour regarder en direct le Tour de Flandres 2014 ici même, en toute simplicité et avec le bon player, en France, en Belgique ou en Suisse, et même partout ailleurs à l’étranger, nombreux sont donc les amoureux de cyclisme qui se donnent rendez-vous ce dimanche 6 avril 2014 dès 12h30.

En effet, la Classique des Classiques est une fois encore retransmise en direct et en intégralité sur la chaine de télévision Eurosport, ainsi que sur Internet en streaming. Idéal pour regarder le Tour des Flandres en streaming, sur tablette ou sur ordinateur, puisque la chaine diffuseur de la course assure aussi la retransmission en direct video sur le web.

Tour des Flandres 2014 en direct

Les 259 km de la course du Tour des Flandres 2014 conduisent le peloton de la ville de Bruges en Belgique jusqu’à l’arrivée à Aankomst. La Flandre est donc à l’honneur ce dimanche sur la planète cyclisme avec la mise en avant des Bergs les plus terrifiants du Tour des Flandres!

Regardez cette vidéo de présentation rapide des principales difficultés du Tour des Flandres 2014 :

Fabian Cancellara est attendu « gros comme une maison » pour porter haut les couleurs de la Suisse sur le Tour des Flandres 2014. C’est lui qui a les faveurs des bookmakeurs et opérateurs de paris sportifs sur la course. Parmi les outsiders, notons que le local Tom Boonen (Quick Step) – flandrien parmi les flandriens – fait aussi partie des coureurs à suivre cet après-midi, tout comme le coureur slovaque Peter Sagan de la formation Canondale ou encore Edvald Boasson Hagen. A l’occasion de ce Tour des Flandres 2014, on pourrait bien assister à une révélation quand même!

Tour des Flandres en streaming

C’est la chaine de télévision Eurosport qui diffuse la course du Tour des Flandres 2014, en direct jusqu’à l’arrivée prévue vers 16h. En direct TV, vous savez donc où regarder le Tour de Flandre sur votre téléviseur. Sur Internet, il est aussi possible de voir le Tour des Flandres, en live et en vidéo replay dès la fin de la course. Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, la diffusion du Tour des Flandres 2014 est accessible sur le web avec un player qui permet de voir la course en direct streaming. Le lien est ici.

