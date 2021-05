Retransmission du match PSG Reims en Direct Live

Voici comment regarder Paris Saint-Germain Reims en direct live streaming ce soir. Pour la 32ème journée de la Ligue 1 de football, vous pouvez voir le match PSG – Stade de Reims en direct Tv et en live streaming sur Internet ce samedi 5 Avril 2014 à partir de 17h. La rencontre PSG Reims sera diffusée en direct sur Canal+ à partir de 17h. La retransmission du match Paris Saint-Germain Reims sera assurée à partir de 17h sur Canal+ et en direct streaming sur Internet.

Les parisiens sont de retour dans leur stade fétiche pour rencontrer, cette fois, Reims en Ligue suite à la dernière victoire écrasante face à Chelsea (3 à 1). Cependant, plusieurs joueurs seront absents de ce match contre Reims alors que d’autres sont contraint à un repos dont le buteur Zlatan Ibrahimovic suite à sa blessure.

Privés des services d’Ibrahimovic (blessure) et Verratti (suspendu), les parisiens devront aller de l’avant surtout que l’équipe pourrait être complètement remaniée, histoire de reposer les stars avant le match retour de la Ligue des Champions mardi prochain à Londres.

Pour Laurent Blanc, le match n’est pas aussi facile qu’il en a l’air. « Il est sûr que préparer cette rencontre entre deux gros matches de Champions League n’est pas facile. C’est une évidence, et pour les joueurs, et pour l’entraîneur« , a-t-il déclaré.

Le stade de Reims, comme toutes les équipes qui se déplacent au Parc des Princes, voudrait profiter de la situation du PSG qui semble concentrée sur la Ligue des Champions et chercherait à faire un exploit. Cependant, les Rémois manqueront déjà la présence de leurs supporters qui appellent au boycott du match.

En effet, les Ultras du Stade de Reims appellent au boycott du match à cause des prix des billets qui sont à 35 euros alors qu’en temps normal, ils ne couteraient que 10 euros.

Match PSG Reims en direct live et streaming sur Internet

Depuis le 17 novembre 2012, le Paris Saint-Germain n’ont pas perdu sur leur pelouse et ne compte pas mettre fin à cette série aussitôt. Cependant le Stade de Reims souhaite faire l’exploit en allant mettre fin à cette série et décrocher un mini-titre de victoire face à des parisiens privés des services de leur meilleur joueur.

Vous pouvez regarder le match PSG Reims en direct à partir de 17h sur Canal+. Le Match PSG Reims est retransmis à la télévision sur Canal+ à partir de 17h, coup d’envoi de la rencontre Paris Saint-Germain – Stade de Reims. À la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet, il est également possible de tout savoir sur le match PSG Reims sur Internet et ici même sur Tixup.com. Revenez ici et vous saurez tout.

