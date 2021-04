Voir le match Real Madrid FC Barcelone en direct Tv et sur Internet

Choc des titans ce soir avec Real Madrid – FC Barcelone ce dimanche dès 21h00, voici comment regarder le sommet de la 29e journée du championnat d’Espagne de football la Liga entre le Real Madrid et le Barça en direct live Streaming et la retransmission de Real Madrid – Barcelone en direct à la télévision. Dimanche 23 mars 2014 à partir de 21h00, un Clasico qui n’est désormais plus à présenter entre les deux meilleurs clubs au monde et qui n’est à rater pour aucun prétexte, la rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sport 1.

Ce soir à partir de 21h00 le monde retiendra son souffle à l’occasion de la 29e journée du championnat d’Espagne la Liga et le Clasico qui opposera le Real Madrid au FC Barcelone au stade Santiago Bernabeu à Madrid à partir de 21h00.

Un choc au sommet, un Clasico qui n’est pas à présenter et dont la popularité s’étend d’année en année de par la qualité et la valeur des joueurs qui ont passé par les rangs des deux équipes et la règle ne sera pas enfreinte ce soir, on estime la valeur des deux équipes à plus d’un milliard d’euros ! Énorme en football !

Un match qui divisera les amateurs de football le temps de 90 minutes de pur football, car chacun se pencherait d’un coté, les madrilènes partout dans le monde encourageraient Ronaldo et ses coéquipiers et les fans du Barça encourageraient Messi et ses coéquipiers.

Dans un match qui se refuse les pronostics bien que les deux équipes affichent une forme différente, le Real n’a plus perdu aucun match toutes compétitions confondues depuis le… Clasico de l’aller au Camp Nou et qui depuis, affiche des performances exceptionnelles conduit par un certain Cristiano Ronaldo Ballon d’Or 2013 et qui affole tous les compteurs et qui s’est hissé lui et son équipe à la tête du classement à 3 points de l’Atletico de Madrid 2e et à 4 points de l’adversaire du jour.

Tandis que Barcelone n’est pas au meilleur de sa forme et s’est vu rétrogradé à la 3e place, le club Catalan aligne depuis un moment le bon et le moins bon à l’image de son écrasante victoire lors de la dernière journée contre Osasuna (7-0) ou sa défaite à Valladolid (1-0) lors de la 27e journée, des stats en dent de scie certes mais le Clasico ravive tout l’enthousiasme et la rivalité pour se surpasser et donner le meilleur de soi, car une victoire au Clasico donne des ailes à l’heureux vainqueur.

Le Real Madrid reste quant à lui imprenable chez lui cette année avec 0 défaite et pourra se mesurer ce soir face à son grand et unique rival en marge du titre de champion d’Espagne car, en cas de victoire des Merengue, ces derniers élimineraient le Barça de la course au titre et ça se jouera probablement entre les deux voisins madrilènes. Dans le cas contraire, la course au titre sera plus que jamais relancée à nouveau et on assistera à une fin de championnat époustouflante.

Les Compos probables des deux équipes:

Real Madrid : Lopez – Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo – Modric, Xabi Alonso, Di Maria – Bale, Benzema, Ronaldo.

Barça : Valdés – Alves, Piqué, Mascherano, Alba – Xavi, Busquets, Iniesta – Fabregas, Messi, Neymar.

Regarder Real Madrid – FC Barcelone en Direct Streaming

Le Clasico du globe ce soir entre les éternels rivaux Real Madrid – FC Barcelone sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1. Soyez au rendez-vous à partir de 21h00, le coup d’envoi du choc Real Madrid – FC Barcelone sera donné par l’arbitre Alberto Undiano en direct. A la télévision sur beIN Sport 1 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le Real de Cristiano et le Barça de Messi en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Partager : Twitter

Facebook